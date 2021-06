‘Il filo di Arianna’, proseguono le visite guidate nella cattedrale di San Martino

Riscoprire messaggi, simboli e storie nascoste tra le pietre della cattedrale. Proseguono le visite guidate dell’iniziativa Il filo di Arianna per celebrare il 950esimo anniversario della consacrazione di San Martino, l’associazione Terzo Millennio in collaborazione con ente chiesa cattedrale e cooperativa.

Sabato (12 giugno) alle 16 ci sarà l’appuntamento con Tombe, sepolture, monumenti della cattedrale: il sepolcro monumentale come episodio artistico e strumento di autorappresentazione. “Lo spazio della chiesa non è solo uno spazio religioso ma anche civico, sociale, politico nel quale i membri di spicco della società hanno potuto autorappresentarsi tramite l’edificazione di un loro monumento funerario – spiegano gli organizzatori -. Il percorso si propone di esporre e contestualizzare le più rilevanti sepolture presenti in San Martino, illustrandone la storia e quella dei committenti, nonché evidenziandone le caratteristiche storico-artistiche, al fine di rileggere lo spazio della Cattedrale alla luce di queste testimonianze”.

Le visite hanno una durata di circa 1 ora e 15 minuti. Il ritrovo è all’ interno della cattedrale e per partecipare è richiesto un contributo di 3 euro e la prenotazione obbligatoria all’indirizzo didatticaterzomillennio@gmail.com o al numero 342 1466451.

Gli appuntamenti proseguiranno sabato 10 e sabato 24 luglio con Volto Santo, reliquie e pellegrinaggio a Lucca: storie di pellegrini alla luce delle opere della Cattedrale per poi trattare sabato 7 e sabato 21 agosto La vita di Maria raccontata dai Maestri della Cattedrale: la figura della Vergine tra Fra Bartolomeo e Alessandro Allori. Sabato 4 e sabato 25 settembre ci sarà l’appuntamento con Simboli, allegorie, segni nella Cattedrale medievale: rileggere lo spazio del portico con gli occhi di un uomo del Medioevo mentre sabato 9 e sabato 23 ottobre sarà il turo di La Cattedrale e la sua piazza: l’architettura attorno alla Cattedrale dal Medioevo ai giorni nostri.