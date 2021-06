‘Xtraborda’, torna in una versione inedita al Foro Boario il Festival della controcultura

Torna in vesti estive e straordinarie il Bordafest, il festival controculturale cresciuto in parallelo a Lucca Comics and games. La versione Xtraborda si terrà all’esterno del Foro Boario il 18, 19 e 20 giugno e prende il posto della settima edizione annullata a causa dell’emergenza sanitaria. Oltre 150 gli espositori e le espositrici provenienti da tutta Italia e non solo che arriveranno in città per condividere progetti e idee che muovono le pratiche di autoproduzione, nel rispetto delle normative anticontagio.

“Purtroppo le circostanze ci hanno obbligato a rimanere fermi e con noi tutta la rete di festival controculturali disseminati per l’ Italia. Questa rete aveva costruito una costellazione di iniziative, spazi, persone e legami, un mondo sotterraneo attivo e pulsante che la pandemia e le sue conseguenze hanno lasciato in sospeso – spiegano gli organizzatori -. Come sempre abbiamo messo tutto l’impegno possibile per animare la città, per dare alle persone l’opportunità di accedere gratuitamente alla socialità e alla cultura, partecipare a incontri e concerti, portare nel luogo in cui viviamo la realtà controculturale dell’autoproduzione, realizzando nel concreto un altro modo di intendere un festival e un’altra idea di mondo. Lo dimostrano le centinaia di artisti che hanno trovato spazio nel nostro festival a costo gratuito per la collettività e per i partecipanti”.

“Per ridare l’opportunità di esistere alla nostra comunità abbiamo organizzato una nuova edizione straordinaria del festival: XtraBorda, un BordaFest anomalo, in un altro momento in un altro luogo – proseguono gli organizzatori -. Se non ci è mai piaciuto definirci come il ‘contro-festival di Lucca comics and games’ ne diamo oggi la dimostrazione organizzando una emersione estiva dai sotterranei nei quali ci vorrebbero confinare. Invitiamo tutte e tutti a passare a trovarci e a conoscere il nostro mondo, ricordando che il Bordafest è un festival antifascista, antisessista e antirazzista“.