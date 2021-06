Idee originali per arredare la casa

Ognuno desidera una casa che lo accolga, lo faccia sentire a suo agio, trasmetta un’atmosfera rilassata e serena e rifletta nel modo più completo possibile la personalità e il gusto individuali.

Quello che la casa racconta di chi la vive va oltre la funzionalità dei singoli pezzi che la compongono e si fa linguaggio espressivo dell’intimità individuale.

Così ci sono case classiche e tradizionali, ambienti sofisticati e minimal, spazi in stile bohémien e abitazioni dal gusto vintage e retrò.

Ognuno desidera che la propria casa lo rappresenti e si faccia rifugio e luogo ideale e personale.

Ma per rendere unica la propria abitazione non basta seguire scrupolosamente i suggerimenti degli esperti e spesso neanche i migliori consigli di arredamento sono sufficienti.

Perché c’è sempre bisogno di un tocco personale e assolutamente unico che renda esclusivo e proprio lo spazio in cui si vive.

Spunti preziosi a cui ispirarsi

Solo ciascuno di noi ha la possibilità di dare alla propria abitazione quel quid che riesca a renderla davvero unica.

Il modo in cui si dispongono i mobili e gli oggetti, i pezzi di design, le collezioni, le piante e ogni singolo aspetto in cui si sceglie come dare forma e colore allo spazio abitativo contribuiscono a regalare all’insieme dell’ambiente il sapore che noi vogliamo ottenere.

Ed ecco allora qualche spunto da cui trarre ispirazione per dare un tocco originale alla propria casa.

Una delle tendenze del momento è quella di mixare colori e stili differenti in complementi d’arredo che i canoni tradizionali imporrebbero uguali tra loro.

Un buon esempio è quello delle sedie in cucina o in un soggiorno.

Perché attenersi alla regola che siano tutte identiche?

Sceglierle in colori, materiali e forme diverse è sicuramente un modo per attribuire carattere e personalità alla stanza.

L’accostamento funziona combinando pezzi contemporanei a modelli vintage e unendo al tutto tocchi personali, magari in stile shabby chic o in tinte più decise per chi ama l’effetto bohémien.

Anche qualche accessorio scelto nelle tonalità giuste aiuta a spezzare la monotonia di un arredamento rigoroso regalando una nota di colore a tutta la casa.

E poi un’amaca da interno fissata al soffitto o a qualche trave o una parete dipinta con la cornice lavagna su cui sfogare tutto il proprio estro possono essere soluzioni interessanti, capaci di dare alla casa una spetto insolito, originale e piacevole.

Quali arredi scegliere

Considerando il giusto mix da ottenere, è sempre bene, quando si scelgono pezzi per arredare la casa, optare per soluzioni di qualità che legano design e funzionalità in pezzi assolutamente perfetti.

Un esempio sono le proposte MOGG che riescono a interpretare al meglio il desiderio di originalità e unicità di un’abitazione.

Si tratta di una serie di mobili completa che offre soluzioni interessanti a partire dai divani per arrivare agli sgabelli e ancora ai tavoli, ai complementi e agli armadi.

In ciascun pezzo estetica e personalità sono elementi chiave di oggetti concepiti per orientare praticità e bellezza a uno sguardo attuale e contemporaneo, sempre rivolto al futuro.