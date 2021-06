Deddy, la star di Amici allo Sky Stone di Lucca

Ultimissimi posti per partecipare al primo instore dopo lo stop forzato, dovuto alla pandemia da Covid-19 e che vede protagonista la star di ‘Amici’, Deddy. L’appuntamento con il giovane artista è per venerdì (18 giugno), quando, nella nuova sede dello Sky Stone & Songs, in via Vittorio Veneto 7, a partire dalle 15, Deddy, idolo delle giovanissime, incontrerà le sue fan per firmare il cd Il cielo contromano e fare una foto. Il tutto nel pieno rispetto delle norme anti-covid e seguendo un protocollo dettagliato, concordato con lo staff dell’artista.

Proprio per rispettare le regole anti-assembramento e di tutela di coloro che prendono parte all’evento, sono state fissate alcune regole: innanzi tutto vi saranno almeno due turni di accesso all’instore. Il primo sarà alle 15 e il secondo prenderà il via alle 16,30 – l’orario, se diverso dalle 15, è scritto sul pass –: in questo modo sarà possibile contingentare il numero di persone in attesa per l’ingresso che, comunque, aspetteranno il loro turno in piazza Napoleone, dove gli spazi consentono il rispetto del distanziamento sociale.

L’incontro è possibile solo una persona per volta, quella titolare del pass anche se minorenne, che sarà accompagnata all’interno dallo staff e, rispettando le norme di distanziamento anche all’interno del negozio, potrà farsi firmare il cd e fare la foto. All’ingresso è misurata la temperatura e viene registrato il nome di chi accede con recapito telefonico, nonché è obbligatorio indossare sempre la mascherina.

Una volta terminato l’incontro, non sarà possibile sostare di fronte o nelle vicinanze del negozio, proprio per non creare occasioni di assembramento.

“Comprendiamo che le regole siano piuttosto restrittive – commenta René Bassani, titolare dello Sky Stone – ma chiediamo a tutti i partecipanti di collaborare con noi a fare questo primo passo per un ritorno alla normalità dopo la fase emergenziale e, soprattutto, di aiutarci a far diventare questo instore un’occasione di divertimento e di svago, dopo un periodo buio come quello dei mesi scorsi”.

Per informazioni o per sapere la disponibilità di posti, si può scrivere alla mail: info@skystoneandsongs.it oppure telefonare allo 0583/491389.

Deddy, all’anagrafe Dennis Rizzi, è un cantautore originario di Torino, di 19 anni, ex allievo della scuola di Amici, ventesima edizione, quella di quest’anno. Il giovane artista, pur non vincendo il talent show di Maria De Filippi, si piazza molto bene e firma un contratto con la Warner Music, che porta alla pubblicazione del suo primo ep: ‘Il cielo contromano’, uscito in queste settimane e, soprattutto, assicurandosi una fanbase molto forte. La musica, per lui, ha sempre rappresentato un modo per dare voce alle sue emozioni, come lui stesso ha raccontato. I suoi genitori, infatti, hanno divorziato quando lui frequentava le scuole elementari, causando un trauma al piccolo Dennis che ha trovato nella musica il rifugio del quale aveva bisogno per consolarsi ed esprimersi. Per perfezionare la sua passione per la musica, studia pianoforte e comincia a scrivere suoi pezzi, presentandosi, di fatto, come cantautore.

La sua prima pubblicazione è su Spotify e si chiama ‘Forti e Fragili’: uscito a ottobre l’album ha raggiunto già prima dell’ingresso nella scuola di ‘Amici’, i 50mila ascolti. Per entrare ad ‘Amici’ si è avvalso di un brano inedito che ha dimostrato come voglia perseguire con caparbietà una carriera cantautoriale.