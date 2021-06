Non solo nuoto all’Itis Fermi: negli spazi esterni arrivano gli incontri culturali

Non solo sport e nuoto alla piscina Itis Fermi, ma anche eventi culturali organizzati dal Circolo nuoto Lucca, per tutta l’estate negli ampi spazi all’aperto si parlerà di letteratura, filosofia, storia, musica, arte, sport naturalmente e molto altro ancora.

Il primo appuntamento riguarderà Dante e Manfredi nel III Canto del Purgatorio e si terrà negli spazi esterni della piscina, giovedì (17 giugno) alle 18. Ma questo è solo il primo dei molti appuntamenti a sfondo culturale che si susseguiranno a cadenza settimanale fino a settembre. Gli incontri saranno aperti a tutti gli appassionati e non sarà necessaria alcuna prenotazione così come non sarà previsto nessun costo né gettone di presenza. Lo spazio esterno della piscina Itis assicurerà il rispetto del distanziamento e delle normative anti-Covid.

“Abbiamo intenzione di proporre dietro la piscina Itis, dove c’è il verde, alcune serate culturali, dove si dibatte di letteratura, storia, filosofia, teatro, cinema e molto altro – dichiara Pietro Casali presidente del Circolo nuoto Lucca –. Gli eventi si alterneranno a cadenza settimanale sempre all’esterno della piscina e alcuni sono già stati organizzati: con la dottoressa Guendalina Tambellini si parlerà di teatro, con la dottoressa Valentina Cesaretti di filosofia e teologia, con l’avvocato Luca Del Frate di filosofia antica, con Rossella Lazzari di danza orientale. Questi sono solo i primi incontri, poi mi piacerebbe che fosse lo stesso pubblico che partecipa a scegliere gli argomenti di discussione, in modo che da auditori, possano diventare protagonisti della serata”.

