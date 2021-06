Sabato (19 giugno) dalle 16 in via del Fosso, centro storico di Lucca, tornano I fossi dell’arte, per valorizzare una parte della città poco conosciuta, come l’antica via della Seta lucchese, con esposizioni artistiche e culturali. Promotore è Fabrizio Barsotti pittore lucchese, da sempre impegnato per valorizzare una parte della città, con Arci Lucca e Versilia, il Collettivo Vivi i fossi con Elisabetta Tuccimei, Giuditta Pieroni, e il logo disegnato da Ale Sorbera.