Tutto è connesso. Diversità tra natura, persone e culture. E’ questo il titolo scelto per la terza edizione della manifestazione Vivi il Serchio! Festival del Fiume che dopo il via di domenica scorsa (6 giugno) prosegue nel fine settimana.

La rassegna prevede incontri, mostre laboratori, musica, degustazioni per fare abitare Lucca a partire dalle sponde del suo fiume.

Tutte le iniziative si svolgeranno a partire dalla Fattoria Urbana di Nave. Gli appuntamenti – possibili grazie anche al finanziamento del Comune di Lucca col bando Vivi Lucca – si concluderanno, nel tardo pomeriggio, con aperitivi, pic nic e musica. Durante il Festival saranno esposte opere della pittrice Anna Maria Buonamici, dal titolo Omaggio al Fiume.

Il programma

Venerdì 11 giugno nel pomeriggio si terrà il convegno I Parchi fluviali: luoghi per la biodiversità e il benessere delle comunità. Come gestirli? Esperienze a confronto. A seguire, passeggiata in notturna guidata da Roberto Canovai del Disaaa Unipi Luci nella notte, a spasso con le lucciole, ovvero non è tutto oro ciò che luccica.

Sabato 12 giugno: la mattina, biciclettata per l’ambiente A ruota libera!. Nel pomeriggio, ciclofficina per manutenzione della bicicletta e piccole riparazioni e conversazione su cicloturismo e piste ciclabili, un’opportunità per il Serchio.

Domenica 13 giugno: si parte la mattina Alla scoperta delle vagabonde con la passeggiata botanica con Stefano Benvenuti del Disaaa Unipi. Nel pomeriggio, show cooking con Elena Pardini, fiduciaria Slow Food, Erbi in pentola per imparare a cucinar le erbe spontanee e riscoprire sapori dimenticati.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sulla pagina facebook del Festival del Fiume. La Fattoria Urbana si può raggiungere coi mezzi pubblici, con la Lam Blu. Per informazioni, si può inviare una mail a festivaldelserchio@gmail.com, o un messaggio Whatsapp al numero 366 1758719.