Con la ripartenza delle iniziative di intrattenimento e spettacolo è Estate davvero. Non a caso questo è il nome scelto dall’associazione Luccasenzabarriere per l’evento a ingresso libero che domenica prossima 20 giugno animerà i chiostri del Real Collegio.

Estate davvero offrirà una serata di svago, unendo all’aspetto più ludico e giocoso della bella stagione un’attenzione particolare al tema della sensibilizzazione. Già molti i nomi confermati per l’evento. A parlare della sua vita e a esibirsi per la prima volta dopo 15 mesi di stop forzato sarà il testimonial di Luccasenzabarriere Ivan Cottini, ex fotomodello e famoso ballerino affetto da una grava forma di sclerosi multipla che lo costringe sulla sedia a rotelle.

Ma a riempire la notte arriveranno anche le note di Andrea Biagioni, cantautore lucchese semifinalista di X Factor Italia nel 2016 impegnato in un lungo tour estivo. E ancora cibo, cocktail con l’obiettivo di riconquistarsi l’estate, davvero. Tutte le informazioni si trovano sui canali social dell’evento, Facebook e Instagram: Estate Davvero.