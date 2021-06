Il Brasile e la pandemia, ultimo incontro online del ciclo ‘Nessun luogo è lontano’

Terzo e ultimo appuntamento online per ciclo di incontri Nessun luogo è lontano, in programma domani (16 giugno) alle 17,30 e dedicato al Brasile. La rassegna è stata organizzata dalla Provincia e dal Centro cooperazione missionaria della Diocesi di Lucca, in collaborazione con i Comuni di Lucca e Capannori.

Covid-19: uno sguardo sul Brasile è il tema sul quale si confronteranno i relatori dell’incontro, aperto dai saluti istituzionali della consigliera provinciale Teresa Leone: don Massimo Lombardi, missionario Fidei Donum Diocesi di Lucca – Rio Branco, Luca Bianucci, missionario laico Fidei Donum della Diocesi di Lucca – Aracaju, fratel Francesco D’Aiuto, missionario comboniamo Marcos Moura, che verranno introdotti da Claudia Del Rosso, Centro missionario diocesano.

In particolare, saranno toccati alcuni importanti temi che riguardano questo paese sudamericano: la situazione sanitaria che sta vivendo e le prospettive che si aprono all’indomani della pandemia. L’incontro si svolgerà online: si può seguire sulla pagina Facebook della Provincia di Lucca o si può richiedere il link della conferenza, inviando una mail all’indirizzo scuolapace@provincia.lucca.it o telefonando allo 0583417481.