Il festival diffuso GraalCultFest porta in Garfagnana le atmosfere dell’Ariosto

Il GraalCultFest – itinerario immaginario tra storia e mistero in forma di festival diffuso nella magia dell’Alta Garfagnana, ideato e diretto da Consuelo Barilari (Festival dell’eccellenza al femminile/Schegge di Mediterraneo) – torna e rilancia, dopo il successo della breve edizione pilota del 2020, allargando la sua programmazione a tutta l’estate, coinvolgendo tutta l’area, da Castelnuovo alle cave di marmo delle Alpi Apuane. Il calendario, che prevede cinema, teatro, laboratori nel bosco, di scrittura creativa, di pittura dal vero, di teatro quantico, di tango e poi incontri, escursioni, giochi di ruolo, degustazioni e stage en plein air, all’insegna dell’anima, del benessere e della ricerca della felicita in noi stessi, si apre venerdì (18 giugno) con un progetto dedicato Ludovico Ariosto, dal 1522 al 1525 governatore della Garfagnana e figura identitaria per la storia del territorio.

Le donne dell’Ariosto, femmine amate, armate, ammaliatrici comincia con la proiezione in piazza a Castelnuovo delle cinque puntate dell’Orlando Furioso diretto da Luca Ronconi (18-26 giugno, piazza Ariosto alle21) , per continuare con uno stage dedicato allo sviluppo delle figure femminile nel poema del poeta (24 lugli0-6 agosto, con residenza nella pineta del Passo dei Carpinelli a Minucciano destinato alla produzione di uno spettacolo in 4 episodi allestito tra piazza Ariosto e Rocca di Sant’Alfonso (6-29 agosto). Il progetto, che fiancheggerà tutto lo svolgimento del Festival, si chiude il 3 settembre con una serata di gala sul palco del teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana. L’immagine del progetto è dedicata a uno dei più grandi artisti figurativi del nostro secolo, nonché scenografo e illustratore Emanuele Luzzati, che ha posto al centro della sua rappresentazione dell’Orlando Furioso proprio le eroine femminili.

l progetto drammaturgico raccoglie l’invito esplicito dell’Ariosto alle donne tutte di non mendicar dagli scrittori aiuto, ai quali astio ed invidia il cor sì rode, che ‘l ben che può dir, spesso è taciuto. Nel meraviglioso mondo ariostesco le donne non sono solo guerriere, maghe, amanti, spose, regine, sono soprattutto il femminile dalle mille sfaccettature, non riconducibili agli stereotipi a tutt’oggi dominanti. Attraverso le figure di alcune di loro ci si pone una domanda semplice: che genere di figura maschile è in grado di accogliere ed amare un tale mondo?

Il programma

Venerdì 18 giugno alle 11 al teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana Audizioni per attrici e attori under 35. Primo step di un progetto di approfondimento, creazione e spettacolarizzazione sull’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto che si terrà in Garfagnana: stage gratuito 24 luglio-6 agosto, e spettacoli finali tra il 6 e il 29 agosto. Verranno selezionati dalla commissione esaminatrice 15 attrici/attori, 8 dei quali saranno scelti esclusivamente tra i partecipanti provenienti dalla regione Toscana. Entro il 2 luglio verrà comunicato l’esito ai provinanti. La commissione è presieduta da Schegge di Mediterraneo, ente organizzatore, e composta da Duska Bisconti, Andrea Nicolini, un rappresentante del Comune di Castelnuovo Grafagnana; per il Teatro Alfieri, attori e un maestro di musica, rappresentanti dei diversi enti partner del progetto.

Venerdì 18 e sabato 19, giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 giugno alle 21 in piazzetta dell’Ariosto. Proiezione film in 5 puntate L’Orlando Furioso nella trasposizione per la Rai dell’omonimo spettacolo teatrale, capolavoro senza tempo diretto da Luca Ronconi nel 1969. Con la sceneggiatura di Edoardo Sanguineti e la fotografia Vittorio Storaro. Il film permette oggi di rivedere lo spettacolo forse più famoso, amato e discusso di tutti i tempi: una straordinaria versione sperimentale del poema che fa perno sull’elemento fantastico, enfatizzandone gli elementi teatrali con l’utilizzo di grandi macchine sceniche. Interpreti: Massimo Foschi, Orlando; Ottavia Piccolo, Angelica; Luigi Diberti, Ruggiero; Edmonda Aldini, Bradamante; Michele Placido, Agramante; Marilù Tolo, Alcina; Mariangela Melato, Olimpia; Claudia Giannotti, Fiordiligi; Grazia Maria Spina, Doralice; Orazio Costa Giovangigli, Atlante; Rosabianca Scerrino, Maga Melissa; Paola Gassman, Marfisa.

Dal 24 luglio al 6 agosto nella pineta di Passo dei Carpinelli (Minucciano) stage/residenza teatrale per 15 attrici/attori under 35 Orlando Furioso/Le donne dell’Ariosto. Femmine amate, armate, ammaliatrici. Lo stage si svolgerà in uno spazio open air attrezzato con 2 palchi presso la Pineta di Passo dei Carpinelli, con residenza adiacente (via Don Pierotti 18, Minucciano) e sarà gratuito per le 15 persone selezionate nelle audizioni del 18 giugno. Lo stage è finalizzato alla preparazione di uno spettacolo in 4 episodi, un percorso di spettacolarizzazione che attraversa l’Orlando Furioso per raccontare i principali personaggi femminili disegnati dall’Ariosto. Lo stage sarà condotto da Duska Bisconti (attrice e drammaturga), Andrea Nicolini (attore e musicista), Consuelo Barilari (regista).

Venerdì 6 e domenica 8 agosto, venerdì 27 e domenica 29 agosto alle 18,30 in piazzetta dell’Ariosto e alla Fortezza di Mont’Alfonso.

Le donne dell’Ariosto. Femmine amate, armate, ammaliatrici. Spettacolo in 4 episodi

Sono tante le femmine che l’Ariosto ci presenta ma qui l’attenzione è concentrata su quelle più lontane dagli stereotipi del nostro tempo, per raccontarle al grande pubblico e svelarne la storia. Tutto inizia con la più amata: Angelica, che finisce per innamorarsi di Medoro in barba ai suoi numerosi corteggiatori; Bradamante, guerriera coraggiosa amante della giustizia e del suo Ruggero, che incontra Melissa la maga buona; Marfisa, guerriera anch’essa ma pagana rispettosa verso i vinti, che rifila la orribile vecchia Gabrina a Pinabello; Alcina maga cattiva che tramuta Astolfo in mirto; Orontea regina dell’isola delle donne omicide. Un personaggio al giorno per cinque giorni estrapolando i passi dell’Orlando in cui si narra della loro sorte. Elementi scenici, visivi e proiezioni da Emanuele Luzzati. Primo episodio: Angelica e Medoro. Secondo episodio Bradamante e Melissa. Terzo episodio: Alciuna e il povero Astolfo. Quarto episodio: Marfisa, Gabrina e il seguito. Orontea e gli uomini.

Venerdì 3 settembre alle 21 serata di gala Il teatro e le donne dell’Ariosto al teatro Alfieri di Castelnuovo. Poesia, immagini, musica, libri e interventi in una serata dedicata al grande poema cavalleresco dell’Ariosto attraverso il ricordo e le testimonianze delle grandi attrici che parteciparono all’Orlando Furioso di Luca Ronconi. Sono invitate Ottavia Piccolo, Edmonda Aldini, Paola Gasmann, Patrizia Coletta (Presidente Fondazione Toscana Spettacolo), Claudio Longhi (Direttore Piccolo Teatro di Milano) e altri ospiti. Nell’ambito della serata è prevista l’esecuzione di alcuni brani composti dal maestro Giancarlo Chiaramello, che musicò la versione televisiva del capolavoro ronconiano.

Il progetto ha come obiettivo in work in progress la creazione di una messa in scena per il 2022, nell’ambito delle celebrazioni del quinto centenario di Ludovico Ariosto in Garfagnana.

Per info e prenotazioni 327.3665358 e graalcultfest@gmail.com.