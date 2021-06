Per la prima volta a Lucca, si terranno le audizioni per Sanremo Giovani – Nuove proposte, alla presenza dei referenti nazionali del Festival e dei discografici.

Le audizioni promosse dalla Lym Academy, con il patrocinio del Comune di Lucca, si terranno domenica (27 giugno) a partire dalle 15,30 (audizioni a porte chiuse).

Si suggerisce agli interessati di effettuare l’iscrizione quanto prima, in quanto il numero è contingentato a non più di 50 partecipanti – Info ed iscrizioni al 334 3308960.

Il limite di età per poter partecipare va dai 15 ai 34 anni, ogni partecipante potrà esibirsi con un brano Cover o inedito, in lingua italiana o altra lingua a scelta su base in formato MP3

La commissione sarà interattiva, pertanto darà ad ogni partecipante utili consigli e suggerimenti artistici o discografici, senza mai entrare nel merito di tecniche di canto che sono esclusiva competenza di ciascun insegnante o scuola di provenienza del candidato.

L’esito dell’audizione ad insindacabile giudizio della Commissione, sarà comunicato via mail dopo 2 giorni dallo svolgimento del provino.

Per poter partecipare all’audizione, è necessaria avere la cittadinanza italiana, essendo tale requisito necessario e richiesto dal regolamento generale del Festival di Sanremo – Festival della canzone leggera italiana sezione Giovani/nuove proposte.

L’audizione si svolgerà al fine della scelta da parte delle etichette discografiche, di artisti da presentare alla commissione artistica del Festival della canzone italiana – Festival di Sanremo 2022 sezione Giovani/Nuove proposte.

Soddisfazione è espressa dagli organizzatori per essere riusciti a portare una delle sei tappe nazionali proprio a Lucca. Le altre tappe saranno infatti effettuate a Napoli, Milano, Caserta, Salerno e Viareggio.

Per ogni info e ulteriori dettagli, restiamo a disposizione al 334 3308960.