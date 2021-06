In piazzetta Mansi tornano i concerti in presenza del gruppo vocale lucchese Il Baluardo

Fra pochi giorni Il Baluardo, gruppo vocale lucchese, torna in scena in presenza. Sono passati otto mesi dall’ultimo concerto e il gruppo ha aderito all’invito della Comunità europea per la Festa della musica con il patrocinio del ministero della cultura italiano.

Il concerto sarà in piazzetta Mansi (sotto la biblioteca di Lucca e accanto alla chiesa di Santa Maria Nera) domenica (20 giugno) alle 18. Ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria a prenotazioni@coroilbaluardo.it.

Per l’0ccasione ci sarà un repertorio molto accattivante: De Marzi, Maiero, Modugno, Bullock, Schonberg, Sting, Cohen, Morricone, Piovani, John Lennon e Weston.