Lucca Teatro Festival, torna in versione estiva la rassegna dedicata alle nuove generazioni

Torna in versione estiva, dall’6 luglio all’8 settembre, la rassegna di teatro rivolta alle nuove generazioni. La settima edizione del Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole?, realizzato dalla Cattiva compagnia con il contributo del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo onlus e della Provincia di Lucca, torna per il secondo anno con una versione estiva, dando vita a un ricco calendario di spettacoli per le famiglie, tutti con ingresso gratuito e in piena sicurezza in spazi all’aperto.

Un festival che continua a crescere su tutto il territorio della Provincia di Lucca e che propone ben 25 appuntamenti, in oltre due mesi, anche grazie alla collaborazione con i Comune di Capannori, che ospiterà alcuni eventi in piazza Aldo Moro e al Camelieto di S. Andrea di Compito, e per la prima volta con il Comune di Montecarlo, che ha inserito il Lucca Teatro Festival nel cartellone degli eventi dell’estate, così come Castelnuovo di Garfagnana; mentre si confermano le importanti collaborazione con Fita comitato provinciale di Lucca, Centro culturale del compitese e Real Collegio.

A presentare l’iniziativa gli assessori del Comune di Lucca Stefano Ragghianti e Ilaria Vietina, Raffaele Domenici vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Francesco Franceschini, presidente Real Collegio; Mariella Cuolmo presidente Fita coordinamento provinciale Lucca, Giovanni Fedeli direttore artistico ed Elisa D’Agostino e Tiziana Rinaldi, organizzazione del Lucca Teatro Festival. Gli spettacoli sono tutti in fascia serale o preserale e a ingresso gratuito, dedicati ai bambini di tutte le età e alle loro famiglie, presentati da compagnie di altissimo profilo, in gran parte premiate in diversi concorsi, provenienti da tutta Italia.

Per i bambini poi si torna finalmente a realizzare una serie di laboratori in collaborazione con importanti realtà come il Teatro del Giglio e Fita comitato provinciale. Per i più grandi appuntamento con i maestri della comicità toscana come Katia Beni e Anna Meacci (12 agosto, alle 21 a Ponte a Moriano) e Alessandro Paci (5 agosto, sempre alle 21 a Ponte a Moriano). In calendario anche un’anteprima nazionale: Chi aiuta Pierino? (8 settembre, ore 21), in collaborazione con il Real Collegio una produzione della Cattiva Compagnia Teatro.

Per celebrare i cento anni dalla nascita di Gianni Rodari, sarà allestita una speciale mostra Il favoloso Gianni, antologia murale in 21 pannelli, visitabile nel giardino del teatro comunale Idelfonso Nieri a Ponte a Moriano (i giorni 8, 15, 22, 29 e 30 luglio, 5 e 12 agosto) sempre a ingresso libero, in occasione degli spettacoli. La mostra è stata realizzata originariamente negli anni Ottanta dal coordinamento Genitori democratici (onlus fondata nel’76 da Marisa Musu e Gianni Rodari sull’onda dei movimenti di partecipazione e di rinnovamento democratico delle istituzioni tradizionali), con testi di Rodari e disegni di Paola Rodari. Torna anche quest’anno la tradizionale esposizione dei lavori del concorso artistico indetto tra gli studenti delle scuole, a tema quest’anno La Magia di un Abbraccio, visitabile nel foyer del teatro comunale Idelfonso Nieri di Ponte a Moriano con prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail prenotazioni@luccateatrofestival.it.

Ecco l’elenco completo degli spettacoli e dei laboratori

(Notizia in aggiornamento)