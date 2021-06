Estate Davvero, al Real Collegio la proiezione della partita Italia-Galles

Non è Estate davvero senza la possibilità di guardare in compagnia l’Italia all’Europeo. Così il Real Collegio si apre anche ai tifosi della nazionale. Domenica (20 giugno) sarà infatti possibile seguire la diretta degli azzurri contro il Galles in occasione dell’evento organizzato da Luccasenzabarriere con il patrocinio del Comune di Lucca e della Provincia di Lucca.

Nel post partita spazio alla musica, con gli AfroQuiesa Orchestra e Andrea Biagioni, cocktail e vino, a cura di Magellano e dell’azienda agricola Colle delle 100 Bottiglie, i piatti serviti da Gli Orti di Via Elisa. Saranno due le postazioni installate nei chiostri del Real Collegio con le quali sarà possibile tifare gli azzurri. L’evento è a ingresso libero.