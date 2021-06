In scena al Giglio l’omaggio a Gianni Rodari di Animando

Favole in musica, in programma domani (18 giugno) alle 21 al rinnovato teatro del Giglio, è il primo appuntamento del cartellone Piazza del Giglio, la rassegna multidisciplinare tra lirica, prosa, teatro di narrazione, danza e momenti per ragazzi.

Dedicato a Gianni Rodari, Favole in musica vuol essere un omaggio al maestro che da decenni, con i suoi racconti e le sue filastrocche, narra a grandi e piccini storie che descrivono sentimenti ancora veri e, nella loro geniale semplicità, rispecchiano e accomunano le persone in ogni tempo e a ogni latitudine. Favole in musica tesse le fila della narrazione rodariana mettendo al centro parole che intrecciano colori, sentimenti e lezioni di vita, concentrandosi sulla bellezza del fiore, frutto dell’amore e origine di tutto. Il tema dello spettacolo è la potenza delle parole, usate come strumento di sviluppo del pensiero, per la costruzione dell’amore e per una comunicazione sempre più vera ed efficace.

Maestro della letteratura per l’infanzia, premio Andersen 1970, Rodari è scrittore tradotto, conosciuto e amato in tutto il mondo. Nella sua lunga carriera artistica, Rodari non si è limitato alla scrittura di favole, filastrocche o saggi, ma ha anche scritto testi per musicisti come Anton Virgilio Savona (1930 – 2009), anima creativa del Quartetto Cetra, Sergio Endrigo (1933 – 2005), cantautore di culto, e Luis Bacalov (1933 – 2017), italo-argentino, premio Oscar nel 1996 per la colonna sonora del film Il postino. Nel 1972 Virgilio Savona, con Lucia Mannucci, realizzava il primo album con testi di Rodari: si intitolava Filastrocche in cielo e in terra, ed era tratto dall’omonimo libro del grande scrittore. Poi, nel 1982, su commissione di Luciano Berio, Savona componeva l’Opera delle filastrocche, sempre su testi di Rodari, rappresentata l’anno dopo al Maggio Musicale Fiorentino, con le scene di Lele Luzzati. Nel 1974 usciva l’album Ci vuole un fiore, nove brani con testi originali di Rodari su musiche di Sergio Endrigo e Luis Bacalov.

Su questi presupposti, Animando – Centro di promozione musicale, in sinergia con Teatro del Giglio e Liceo Artistico Musicale Passaglia, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha ideato l’allestimento dello spettacolo Favole in musica che, partendo da una selezione di brani di Endrigo/Bacalov e Savona, ripropone il mondo fiabesco di Rodari. Insieme ad Andrea Robbiano (attore), sul palcoscenico del Teatro del Giglio si esibiranno Marco Cattani (chitarra, direzione, arrangiamenti), Laura De Luca (flauto, direzione artistica), gli allievi del Liceo Musicale Passaglia di Lucca (Filippo Gisonni e Luca Carradori, voce; Marco Martinelli, batteria; Gabriele Sgandurra, tastiere; Stefano Gregori, basso) e il coro delle voci bianche I cantori di Burlamacco. Le illustrazioni dello spettacolo sono di Caterina Rocchi, la regia è firmata da Cataldo Russo.

Il cartellone di Piazza del Giglio prosegue il 25 giugno con La Banda Buffotti, pasticcio buffo interpretato da Marco Filippo Romano (basso), Matteo D’Apolito (basso) e Riccardo Mascia (pianoforte); Il fiore azzurro (2 luglio), uno spettacolo per attrice e pupazzo di e con Daria Paoletta (Compagnia Burambò); il 9 luglio Donne all’opera – recital lirico con Antonella Biondo, Lara Leonardi e Arianna Tarantino; sabato 10 e domenica 11 luglio la scena si sposta all’interno del teatro con Caligola. Undergod/Upset, nuova produzione del Teatro Del Carretto per regia e drammaturgia di Jonathan Bertolai, protagonista Ian Gualdani. Astor Querido. 100 anni con Piazzolla (16 luglio) omaggia Piazzolla (evento realizzato in collaborazione con Associazione Culturale Tango Querido Lucca); il 23 luglio sarà la volta di Grandi Discorsi, dedicato alle voci che hanno fatto la Storia (una produzione dell’Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale), mentre il 24 luglio, con Poetica, concerto dedicato a Robert Schumann, si esibiranno Claudio Bohórquez al violoncello e Péter Nagy al pianoforte, insieme ad alcuni dei migliori allievi dell’edizione 2021 del Virtuoso & Belcanto Festival 2021. Il 30 luglio farà tappa a Lucca, per Piazza del Giglio, Ascanio Celestini con il suo Barzellette (produzione Mismaonda creazioni live). Ultimo appuntamento della rassegna venerdì 6 agosto con La serva padrona, un intermezzo buffo in due parti di Giovan Battista Pergolesi, per la regia di Nicola Fanucchi e la direzione di Stefano Teani, realizzato in collaborazione con Animando – Centro di promozione musicale.

L’offerta estiva del Teatro del Giglio si compone anche dei laboratori di GiglioLab Estate (nel mese di luglio) dedicati ai libri e a Puccini per bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 4 ai 12 anni e delle Cartoline Pucciniane (fino al 2 settembre), l’appuntamento serale con i recital per canto e pianoforte.

Prezzi: biglietto per posto unico 12 euro, ridotto per soci UniCoop Firenze 10 euro. La biglietteria sarà aperta oggi (17 giugno) e domani (18 giugno) dalle 15 alle 18 e dalle 20 alle 21,30. Informazioni e acquisti online sul sito www.teatrodelgiglio.it e su www.TicketOne.it