Iam festival, il jazz e la classica tornano nelle piazze di Castelnuovo

Jazz e classica si mescolano ancora una volta a Castelnuovo Garfagnana, con un mese di eventi per la XIX edizione dell’International academy of music festival Italia. Dal 25 giugno al 25 luglio a Castelnuovo e in molte altre location del territorio per celebrare la voglia di fare musica insieme. Il calendario di quest’anno, oltre a celebrare il compositore argentino di origini garfagnine Astor Piazzolla con due appuntamenti (8 e 11 luglio), porta in Garfagnana per la prima volta in assoluto una esecuzione pubblica di una delle sinfonie più famose al mondo, la quinta di Beethoven (2 luglio).

Sono 17 in tutto i concerti, la maggior parte dei quali a ingresso libero, in cui ospiti del festival, musicisti docenti e i migliori allievi fanno risuonare teatri, chiese e spazi del territorio. La tradizionale componente jazzistica del cartellone si fa sentire forte con il concerto jazz crossover del quartetto Sonata Islands (25 giugno) e con l’etnojazz dell’Esperanto Trio (17 luglio), poi per il Puccini Jazz Day in collaborazione con il Conservatorio di La Spezia e per chiudere in bellezza con Fabio Boltro in quartetto (23 luglio). Da segnalare l’evento di chiusura con il Trio Lanzini: Musica in salotto (25 luglio).

Non solo concerti: l’International academy of music Italia (Iam Italia) offre corsi di perfezionamento con docenti di fama internazionale a giovani musicisti provenienti da tutto il mondo, anche se quest’anno a causa della pandemia i docenti sono solo italiani e gli allievi provengono dall’Italia e dalla Germania, oltre ad animare il centro storico di Castelnuovo e altri bellissimi luoghi di interesse della Garfagnana e Mediavalle con concerti che spaziano dalla musica classica o sacra alle avanguardie, promuovendo la cultura della buona musica con moltissimi eventi gratuiti all’aperto. Sette gli eventi dello spazio giovani: le date in cui i giovanissimi si mettono alla prova su veri palchi con un vero pubblico.

A presentare questa edizione del festival internazionale sono Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo Garfagnana e presidente dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, Silvia Lucchesi, assessore alla cultura del Comune di Gallicano, Vittorio Armani dell’organo di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Andrea Guidi, Ad di Impresa Costruzioni Spa Guidi Gino, Piero Gaddi, direttore organizzativo del festival.

L’evento è organizzato dalla Scuola Civica di Musica di Castelnuovo di Garfagnana e rientra nel progetto regionale La Toscana dei festival. L’International academy of music festival è uno dei tre festival europei affiliati al celebre Summit music festival di New York, evento di riferimento internazionale nel quale musicisti classici e didatti tra i più prestigiosi d’America, d’Europa e non solo.

Il festival ha il sostegno dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, Gallicano, Pieve Fosciana, Villa Collemandina, Fosciandora e Borgo a Mozzano, della Regione Toscana, dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e di Impresa Costruzioni Spa Guidi Gino e in collaborazione con il Conservatorio Puccini di La Spezia.

Il festival rientra anche nella programmazione di Vivi Castelnuovo e per la prima volta collabora con townforyou, piattaforma nata per supportare e fare conoscere le realtà in crescita sul territorio.

Per gli eventi con biglietto, ingresso intero 10 euro, ridotto 5 per i soci della scuola civica di musica di Castelnuovo di Garfagnana e per gli under 25; prenotazioni via whatsapp al numero 3884671502. Sarà possibile prendere parte agli eventi gratuiti all’aperto compatibilmente con il mantenimento del distanziamento sociale, mentre tutti gli eventi in location chiuse saranno accessibili su prenotazione fino al raggiungimento della massima capienza consentita.

