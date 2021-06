A Villa Bottini si festeggia la giornata mondiale dello yoga

Anche a Lucca si festeggia la giornata mondiale dello yoga, con una iniziativa di due giorni oggi 20 e domani (21 giugno) nel giardino di Villa Bottini dove il Club Unesco di Lucca celebrerà la settima giornata internazionale dello yoga.

Grazie alla preziosa collaborazione di Comune di Lucca, associazione Villaggio Globale di Bagni di Lucca, The art of living e Sri Sri Yoga Italia un ricco programma teorico esperenziale introdurrà ai principi di questa pratica che per i suoi benefici fisici,mentali e spirituali è anche patrimonio Unesco, come patrimonio immateriale dell’umanità.

La parola yoga deriva dal sanscrito e significa “unire”. Unione tra corpo e mente attraverso il respiro, il gesto che dà e mantiene gli esseri in vita. E ancora, fusione tra coscienza individuale e universale, umanità e natura. Lo yoga ha una storia millenaria e si è esteso dalla nativa India in larga parte del mondo. In riconoscimento del suo valore universale le Nazioni Unite nel 2014 hanno deciso di proclamare il 21 giugno, il solistizio d’estate, la giornata internazionale dell0 yoga con l’obiettivo di promuovere globalmente il suo approccio olistico alla salute e al benesser.

La giornata internazionale dello yoga è stata istituita sulla spinta del governo indiano, in particolare dal suo premier, Narendra Modi. Con un discorso alla 69esima edizione dell’assemblea delle Nazioni Unite, Modi ne aveva chiesto il riconoscimento ufficiale. Era settembre 2014. Tre mesi più tardi, l’11 dicembre 2014, la sua richiesta fu accolta e fu istituito lo Yoga Day. Da quel momento, oltre 170 paesi del mondo hanno promosso la risoluzione – tra cui anche gli Usa, il Canada e la Cina -, mentre 175 nazioni hanno co-sponsorizzato l’iniziativa.La scelta di dedicare il giorno più lungo dell’anno, il solistizio d’estate alla pratica yoga non è un caso: nella mitologia indiana, infatti, sembra che proprio il 21 giugno Shiva abbia iniziato a trasmettere la disciplina dello Yoga ai suoi fedeli allievi e discepoli. Questo giorno, quindi, è ritenuto sacro perché riconducibile alla nascita della Scienza dello yoga.