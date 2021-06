Al Boccherini due serate dedicate agli allievi più meritevoli

Due serate dedicate agli allievi più meritevoli dell’Istituto superiore di studi musicali Boccherini con la cerimonia di consegna delle borse di studio Fidapa e Rotary, assegnate per concorso alcune settimane fa e l’esibizione dei vincitori. Sono in programma domani 23 e giovedì (24 giugno) nell’auditorium di piazza del Suffragio. Saranno tre gli allievi a salire sul palco per ricevere ufficialmente i premi.

Si inizia mercoledì (23 giugno) alle 18, con la consegna del premio Vittoria Alata – Marianna Bottini a Chiara Mura, violinista allieva di Alberto Bologni. La borsa di studio finanziata dalla Federazione italiana donne arti professioni e affari è assegnata ogni anno a una studentessa del Boccherini ed è intitolata a Marianna Bottini, compositrice vissuta nell’Ottocento, membro onorario dell’Accademia filarmonica di Bologna. Dopo la premiazione, Mura salirà sul palco per interpretare musiche di Sibelius e di Bottesini affiancata dal contrabbassista Riccardo Vicari.

Giovedì (24 giugno), alle 18,30, saranno invece premiati i vincitori della borsa di studio del Rotary Club Lucca: la violinista Lucrezia Ceccarelli e il pianista Rommel Coronel. Ceccarelli si esibirà poi con Chiara Mura nell’interpretazione della Sonata in Do maggiore per due violini, Op. 56 di Sergej Prokof’ev.

I due concerti sono aperti al pubblico e a ingresso gratuito. Nel rispetto delle regole anti-Covid, la capienza dell’auditorium è ridotta ed è necessaria la prenotazione, da effettuare attraverso il sito eventibrite.it.