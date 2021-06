Concorso Estar per Oss, al via il corso di preparazione

Per entrare a lavorare di ruolo all’interno delle aziende ospedaliere universitarie e nelle Asl della Toscana c’è un solo modo: superare i concorsi pubblici organizzati da Estar, ente di supporto tecnico amministrativo regionale.

Selezioni unificate che servono a formare graduatorie da cui gli le aziende sanitarie attingono per coprire il fabbisogno. Al momento Estar ha deliberato un concorso per operatore socio sanitario in attesa di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e la selezione sarà durissima.

Per istruire al meglio i candidati, Uil Toscana e l’agenzia formativa Opes Formazione hanno organizzato un corso di preparazione in modalità telematica a distanza.

“Il requisito essenziale di accesso è il possesso dell’attestato di qualifica di operatore socio sanitario – spiega il segretario Uil Fpl Lucca, Pietro Casciani -. Il bando di concorso stabilisce l’oggetto delle singole prove che riguardano le conoscenze teoriche e pratiche delle materie di studio proprie della qualifica di Oss. È possibile una preselezione che consisterà nella risoluzione di un test. Il supporto del corso di Uil e Opes consiste in lezioni frontali videoregistrate fruibili e scaricabili da una piattaforma di e-learning dedicata a questo tipo di formazione. Le lezioni saranno accompagnate dal materiale didattico (dispense, slide, audiovisivi) che ogni docente fornirà ad integrazione dei propri insegnamenti. Delle batterie di quiz divisi per discipline permettono ad ogni discente di esercitarsi e di autovalutare il proprio grado di apprendimento grazie ad un software che randomizza le domande e fornisce i risultati individuali del test”.

Ogni partecipante ha accesso ad una propria area formativa individuale attraverso codici di accesso (username e password) personali. Il corso è organizzato da docenti esperti nella formazione infermieristica e delle figure sanitarie. Il corso è gratuito per tutti gli associati Uil.

Per le iscrizioni al corso nella provincia di Lucca scrivere a uilfplformazione@gmail.com.