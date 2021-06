Anteprima vini della costa festeggia 20 anni al Real Collegio

Il più grande galà dei vini delle province toscane bagnate dal mare ritorna con un progetto di allestimento innovativo finalizzato al rispetto di distanze e di requisiti di sicurezza. Gli ampi chiostri del Real Collegio di Lucca ospiteranno domani (26 giugno) ottanta produttori. In rassegna i grandi vini ambasciatori dell’enologia nel mondo insieme a tante novità di vignaioli e giovani aziende impegnate quotidianamente nella ricerca di qualità e sostenibilità.

Molti vini biodinamici, quasi tutti biologici o in regime di conversione. Un grande percorso dal nord al sud della Toscana. Ci possiamo incamminare dalla terra dei Vermentini, bianchi e neri, sapidi e speziati, degli aspri colli di Luni e poi attraversare le dolci Colline Lucchesi e di Montecarlo per raggiungere Pisa, la più giovane denominazione presente per un territorio che in verità̀ vanta una sua storia enologica importante. Arriviamo nella terra degli Etruschi e, scendiamo la Costa, fino a Bolgheri dove, stella tra le stelle, brilla il vino ambasciatore della toscana nel mondo: il Sassicaia. E, infine, avventuriamoci in Maremma, dai Morellini ai vini del vulcano, dai castelli alle cantine nel tufo.

Anteprima è un viaggio accompagnati per mano dai produttori stessi, dai veri autori dei vini che degustiamo, i quali, certi dell’impegno per la qualità̀ dei prodotti, ogni giorno “ci mettono la faccia” come testimoni in prima linea. Affianca la rassegna un ampio salone dedicato alle masterclass rigorosamente a numero chiuso (20 posti) nel rispetto delle normative anti-Covid19. Per festeggiare l’anniversario: Anteprima 20 anni dopo. La Vendemmia 2001. Due prestigiose verticali: una di rosso, La Regola di Podere La Regola, e una di bianco, Fosso di Corsano di Terenzuola. Infine un’esperienza enologica sempre più diffusa nella Costa Toscana, un viaggio tra i nuoviantichi vini frizzanti: i metodi ancestrali. Vini da degustare, vini da acquistare; l’enoteca di Costa Toscana presenta un catalogo completo di denominazioni e eccellenze vinicole. È possibile comprare i vini più apprezzati durante la degustazione o ordinarli direttamente a casa propria.

Permesso auto gratuito per raggiungere il fronte ingresso con acquisti di almeno un cartone. Anteprima Vini della Costa Toscana è una produzione Associazione Grandi Cru della Costa Toscana e Event Service Tuscany Anteprima Vini della Costa si svolgerà nei giorni 26 e 27 giugno a Lucca, al Real Collegio.

L’ingresso al pubblico avverrà in due fasce orarie: 10,30-14,30 e 15-19.

Degustazione 30 euro; ridotto 20 per iscritti Anteprima Wine Club, Soci Ais, Fisar, Onav, Aspi, Aies, Slow Food studenti di agraria e enologia, studenti campus. Acquisto biglietto online dal sito dell’evento e nel circuito VivaTicket. Informazioni: www.anteprimavini.com – info@anteprimavini.com – +39 347 7784137