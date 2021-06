Un aperitivo pieno di fumetti: incontro con gli autori di Leviathan Labs

Si terrà questo sabato (3 luglio) al Bistrò lucchese Artespressa Caffè, in via dell’Anfiteatro 59, un drink&draw con gli autori di Doomsday Machine – Weird Western, la rivista antologica della casa editrice Leviathan Labs.

Durante l’evento, che avrà inizio alle 18, i lettori potranno fare aperitivo e far firmare il volume dagli autori, che saranno disponibili a lasciare dediche e sketch. Sarà inoltre possibile acquistare il volume ed altri della casa editrice sul posto. Per l’occasione, i gestori di Artespressa hanno creato il Doomsday Spritz, un drink esclusivo dedicato all’evento.,

Leviathan Labs una realtà molto giovane nel panorama dell’editoria a fumetti italiana. Nata solo due anni fa, con sede a Grosseto, la boutique publisher si è fatta notare per aver offerto in poco tempo un ampio catalogo di fumetti, con un occhio di riguardo all’esterno. Tra le pubblicazioni della casa editrice, non mancano infatti titoli di autori francesi, spagnoli e americani.

The Doomsday Machine – Weird Western è una rivista antologica che propone ai suoi lettori orrorifiche storie brevi di genere weird west, che combina i classici elementi del western a quelli dell’orrore, della fantascienza e dell’occulto.