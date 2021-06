Imt e università di Pisa insieme per la nuova campagna archeologica a Pompei

Parte lunedì (5 luglio) la nuova campagna archeologica del progetto Pompeian residential architecture: environmental, digital, and interdisciplinary archive (Praedia).

Portata a termine la ricerca sui Praedia di Giulia Felice grazie alle campagne di prospezioni e scavi negli anni 2016-2020, il lavoro si concentrerà ora sul Complesso dei riti magici, che si apre su via di Nocera e occupa la parte centrale dell’Insula 1 della Regio II.

In essere dal 2016, il Praedia Project è frutto di un programma di collaborazione tra il parco archeologico di Pompei, la Scuola Imt Alti Studi Lucca – attraverso il centro Lynx -, il dipartimento di civiltà e forme del sapere dell’università di Pisa e l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), con il coordinamento di Maria Luisa Catoni (Scuola Imt Alti Studi Lucca) e Massimo Osanna (già direttore generale del parco archeologico di Pompei). Nel triennio 2018-2020 Praedia ha inoltre coinvolto i membri dello Smart Lab della Scuola normale superiore.

La campagna di scavo è diretta da Luana Toniolo (Parco archeologico di Pompei) e coordinata da Anna Anguissola (Dipartimento di civiltà e forme del sapere dell’università di Pisa) e da Riccardo Olivito (Scuola Imt Alti Studi Lucca). La sua finalità? Ricostruire l’interessantissima storia edilizia del complesso dei riti magici, una singolare struttura che – si ipotizza – sorgeva su un’area originariamente occupata da tre “case a schiera” costruite fra il III e il II secolo a.C., successivamente accorpate a formare un’abitazione più grande, ristrutturata e riorganizzata a più riprese nei secoli.

Un lavoro complesso che sarà portato avanti da una squadra mista Scuola Imt-Università di Pisa,di cui faranno parte Chiara Tarantino (Dipartimento di civiltà e forme del sapere dell’università di Pisa) e Emanuele Taccola (Dipartimento di civiltà e forme del sapere dell’università di Pisa, laboratorio LaDiRe). Con loro saranno impegnati nove studenti dell’università di Pisa (Chiara Balestrino, Jessica Bartelloni, Manuela Cascetta, Dominika Walentyna Kaszubska, Lisa Lazzaroni, Daniele Renna, Giulia Sportelli, Angelica Tortorella) e alcuni dottorandi dell’università di Pisa (Antonio Monticolo) e della Scuola Imt Alti Studi Lucca (Nicole Crescenzi, Rodolfo Gagliardi e Silvio La Paglia). A luglio lo scavo si concentrerà sulle aree a giardino del complesso dei riti magici.

La struttura del complesso dei riti magici, messa in luce tra il 1953 e il 1958, deve il suo nome ad alcuni oggetti rinvenuti al suo interno, in particolare due mani in bronzo decorate con figure animali e vegetali, due crateri con la medesima simbologia e due riproduzioni di serpenti in ferro. Inizialmente si pensò che queste suppellettili appartenessero a una sibilla che qui svolgeva i propri riti. Studi recenti hanno invece ipotizzato che l’edificio, dal 62 d.C. fino al momento della sua distruzione causata dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., fosse destinato alle celebrazioni del culto di origine tracia del dio Sabazio, venerato anche dal proprietario di una domus vicina, che possedeva un busto in bronzo del dio. In effetti, questo vasto complesso, composto da tre ampie aree aperte sulle quali si aprono piccole stanze secondo una planimetria peculiare, può essere difficilmente identificato come semplice domus.

Sarà possibile seguire il progetto e la campagna di scavo sul nuovo sito web (www.praediaproject.com) e sui profili Instagram (www.instagram.com/praediaproject, #Praedia) e Twitter (@PraediAproject).