Tornano aperte al pubblico le sfide fra balestrieri

Sabato (3 luglio) riprende il Torneo nazionale della Federazione italiana balestrieri con la 54esima edizione che avrà inizio alle 17 in piazzale Arrigoni.

Le compagnie che si sfideranno sono quelle di Lucca, Massa Marittima e della Repubblica di San Marino che vedranno gareggiare i loro migliori 15 tiratori, selezionati dai rispettivi maestri d’arme con numerose prove.

Per la prima volta da inizio pandemia, la manifestazione sarà aperta al pubblico, con capienza ridotta nel rispetto delle normative Covid-19 e per allietare il pubblico presente si potrà vedere anche l’esibizione di musici, sbandieratori ed assistere al passaggio dei figuranti in costume nobiliare.

I tiratori che difenderanno Lucca sono Paolo Teani, Barbara Cerasomma, Dal Poggetto Giuseppe, Antonio Corsini, Dino Tozzini, Damiano Marchiò, Daniele Bertolucci, Marco Porqueddu, Stefano Zambon, Giovanni Lombardi, Emanuele Mattei, Massimiliano Frediani, Oscar Bianchini, Lorenzo Raffaelli, Manolo de Ranieri.