“Boite en Valise”, ecco i prossimi appuntamenti alla galleria d’arte

Dopo il successo degli eventi di inizio estate, lo spazio d’arte di via del Battistero, Boîte en Valise, che ha visto la luce nel gennaio del 2021, rilancia ancora. Nuovi entusiasmanti appuntamenti ed incontri si alterneranno durante le prossime settimane nell’affascinante location curata e guidata da Silvia Nutini, imprenditrice ed esperta d’arte.

Boîte en Valise Arte si è affermato in breve tempo come vero e proprio riferimento sul territorio per tutti gli appassionati che ne possono apprezzare quotidianamente dinamismo, spessore e soprattutto forza empatica. Ecco perché Silvia Nutini ha deciso dare continuità al percorso intrapreso proponendo, sulla base degli ottimi riscontri finora acquisiti, nuovi eventi che coinvolgeranno tutti i cittadini, oltre ovviamente ai professionisti e gli amanti del settore.

Proprio domani (2 luglio) è in programma il terzo appuntamento dell’apprezzatissimo ciclo di incontri Emozion-Arte: una counselor in galleria, con Manuela Ambrosini, insegnante di yoga e counselor, che presenterà Elemento Aria, dalle 18 alle 21 con ingresso su prenotazione. Emozion-Arte proseguirà poi venerdì 16 luglio con Elemento Acqua (solito orario), l’ultimo degli appuntamenti presieduti da Manuela Ambrosini.

Emozion-Arte nasce dalla prospettiva del gioco, che riesce ad emozionare e trasmettere sensazioni attraverso la connessione con le numerose opere presenti in galleria. L’ambiente, ricco di spunti artistici e fortemente emozionali, consentirà ai presenti di compiere piccoli e decisi passi nell’esplorazione delle proprie percezioni più profonde. All’insegna della ricerca interiore, immersi nell’arte e con lo scopo di lasciarsi alle spalle lo stress quotidiano e le stravolgenti sensazioni insorte con la pandemia, i partecipanti potranno ritrovare lo spunto per la trasformazione di ogni difficoltà vissuta al fine di rinascere nell’amore.

Per sabato 10 luglio è prevista invece la chiusura della mostra delle opere dell’artista emergente Col3A1 dal titolo Easy Queer. Niente fermerà il cambiamento, presentata il 26 giugno scorso. Dalle 18 l’artista sarà presente in galleria per domande, approfondimenti e firmerà inoltre alcune stampe in omaggio per i partecipanti (fino a esaurimento).

Infine, martedì 27 luglio alle 17, sarà la volta dell’evento in live streaming Icarus traver from home, incentrato sui Comics e Gianni Moramarco in lingua inglese, dal titolo Art guides us. Waiting for…Lucca Comics and Games.

Anche nel mese di luglio Boîte en Valise si conferma quindi protagonista di questa estate lucchese, la prima di attività per la galleria d’arte di Silvia Nutini. Uno spazio evidentemente attivo e proattivo, fortemente volto all’interazione, in una innovativa concezione di arte che sta riscuotendo i favori della città e non solo.

Si ricorda che per partecipare agli eventi sopra elencati è vivamente consigliata la prenotazione al 351 1972431 su whatsapp o via mal a info@boite-en-valise.it.