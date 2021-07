Conto alla rovescia per la settima edizione del Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole? al via dal 6 luglio (fino all’8 settembre), con il teatro per le nuove generazioni. Realizzato da La Cattiva Compagnia con il contributo del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e della Provincia di Lucca, torna per il secondo anno con una versione estiva, dando vita ad un ricco calendario di spettacoli per le famiglie, tutti con ingresso gratuito, prenotandosi sul sito www.luccateatrofestival.it e in piena sicurezza in spazi all’aperto, seguendo le normative Covid-19.

Martedì (6 luglio) alle 21 appuntamento con Che Scotchatura!!!, nel cortile del Centro culturale Agorà (centro storico di Lucca), ingresso da via delle Trombe.

Foto 2 di 2



Il teatro incontra il circo e ne nasce un’attesa rocambolesca: protagonista una coppia comica che si prodiga a trasformare la piazza, perché qualcuno di molto importante sta arrivando. Mentre si aspetta, la clownerie diventa protagonista con i suoi lazzi, le sue magie e i disastri di questi moderni Stanlio e Ollio. Un Aspettando Godot rivisto con gli occhi di due clow: tra gags, magia e trovate inaspettate, riscoprendo il senso dell’attesa spesso dimenticato in un mondo sempre più veloce e fagocitante. Una produzione Eccentrici Dadarò, con Dadde Visconti, Simone Lombardelli, regia Rossella Rapisarda scene Paride Pantaleone costumi Sabina Arrighi. In collaborazione con Comune di Lucca e Centro Culturale Agorà/Biblioteca Ragazzi.

Mercoledì (7 luglio) alle 21,30, il festival si sposta a Castelnuovo di Garfagnana con Incomica – Il (non)sense della vita, all’ex pista di pattinaggio, ingresso da via Vittorio Emanuele ai piedi della Rocca Ariostesca. In collaborazione con Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

Giovedì (8 luglio) alle 21 Giulivo Baloon Show a Ponte a Moriano nel giardino del teatro Idelfonso Nieri, ingresso da piazza del Popolo. Spettacolo in collaborazione con Comune di Lucca e Fita – Comitato provinciale di Lucca.

Il festival propone ben 25 appuntamenti, in oltre due mesi, anche grazie alla collaborazione con i Comune di Capannori, che ospiterà alcuni eventi in piazza Aldo Moro e al Camelieto di Sant’Andrea di Compito, e per la prima volta con il Comune di Montecarlo, che ha inserito il Lucca Teatro Festival nel cartellone degli eventi dell’estate, così come Castelnuovo di Garfagnana; mentre si confermano le importanti collaborazione con Fita – Comitato Provinciale di Lucca, Centro Culturale del Compitese e Real Collegio. Gli spettacoli sono tutti in fascia serale o preserale e ad ingresso gratuito, dedicati ai bambini di tutte le età e alle loro famiglie, presentati da compagnie di altissimo profilo, in gran parte premiate in diversi concorsi, provenienti da tutta Italia.

Il programma e le modalità di prenotazione sono sul sito: www.luccateatrofestival.it