Da Federico Buffa a Elio: Altopascio riparte con tre mesi di eventi

Altopascio è pronta a ripartire con tre mesi ricchi di eventi. Si chiama L’Estate addosso il cartellone di eventi estivi che da luglio a settembre animerà il comune di Altopascio, centro e frazioni, con eventi, festival, street-food, mostre, visite guidate, appuntamenti musicali e teatrali con nomi di richiamo nazionale.

Quattro gli ospiti vip: si parte mercoledì 14 luglio con Due pugni guantati di nero di Federico Buffa e Alessandro Nidi, venerdì 23 luglio arriva Max Giusti con “Che resti tra noi”, domenica 1 agosto spazio a Se non ci pensa Dio, ci penso io con Gene Gnocchi e Diego Cassani (chitarra) e domenica 5 settembre il gran finale con Elio Ci vuole un orecchio, con Elio delle Storie Tese che canta e recita Jannacci.

Tutti gli appuntamenti saranno all’aperto (in caso di pioggia verranno spostati in teatro con capienza di 150 posti), in piazza Ricasoli alle 21,15. Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto in beneficenza al panda Baskin Altopascio e all’Asd sport Toscana Calcio Balilla. L’ingresso avrà un costo di 3 euro, è consigliata (ma non obbligatoria) la prenotazione. Per info: 0583-216280, 0583-216701.

