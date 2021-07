Parte dall’ospedale San Luca la settima edizione del Lucca Classica Music Festival

Ci siamo, è tempo di Lucca Classica Music Festival. Domani (3 luglio) si apre la settima edizione della manifestazione targata Associazione Musicale Lucchese, realizzata con la fondamentale collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Ancora una volta, Lucca Classica prende il via dall’ospedale San Luca di Lucca e lo fa per dare un segno deciso di ripartenza dopo i lunghi mesi scanditi dai numeri della pandemia. Nell’androne della struttura, alle 16,30, l’Italian Cello Duo formato dai violoncellisti Alessandro De Felice e Francesca Gaddi esegue la Cantata 88: (Jesu sprach zu Simon) Fürchte dich nicht e la Cantata 92 Das Brausen von den rauhen Winden di Johann Sebastian Bach. A seguire, la Sonata N° 5 op. 3 per violoncello e basso continuo di Francesco Geminiani. L’ingresso è libero e gratuito.

Alle 18 Lucca Classica si sposta all’auditorium Boccherini per il primo dei molti eventi dedicati ai bambini e alle loro famiglie. Sulle note della Sinfonia in la minore KV 16° di Wolfgang Amadeus Mozart e nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, i bambini andranno alla scoperta di come funziona un’orchestra, a cosa serve il direttore o cosa accade durante una prova. Sul palco l’Orchestra dell’istituto Boccherini, diretta dal maestro GianPaolo Mazzoli. Il biglietto (5 euro) è acquistabile in loco a partire da un’ora prima dell’evento.

Alle 19 a Villa Reale di Marlia, un appuntamento nel parco della dimora storica. Più che un concerto, si tratta di una nuova e suggestiva esperienza di ascolto grazie alla quale lo spettatore può immergersi completamente nella musica e nell’ambiente che lo circonda. Si tratta del Silent wifi concert, concerto per pianoforte silenzioso e suggestioni notturne, ideato dal pianista Andrea Vizzini. Ogni ospite munito di cuffie wifi ad alta fedeltà potrà portare con sé la musica, creando la sua personale esperienza multisensoriale. I biglietti per questo appuntamento (10/7 euro) sono in vendita sul sito di Villa Reale o direttamente alla biglietteria.

Il programma completo della manifestazione è su www.luccaclassica.it