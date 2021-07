Terzo appuntamento con il festival L’Augusta dedicato a Castruccio Castracani

Oltre duecento persone nei primi due incontri: così il festival culturale L’Augusta giunge al terzo appuntamento. Lunedì (5 luglio) alle 21, protagonista sarà Castruccio Castracani. Ne parleranno i docenti Alessandro Bedini, Umberto Sereni e Francesco Tricomi, insieme al discendente omonimo di Castruccio stesso. I posti a sedere sono prenotabili tramite messaggio whatsapp al numero 380.1481747.

La conferenza, dal titolo Castruccio Castracani: quando Lucca era capitale, consentirà di approfondire la figura del condottiero lucchese e il contesto in cui ha vissuto, oltre a delineare i riflessi sulla storia di Lucca e parlare del casato degli Antelminelli dopo la fuoriuscita dalla città. Verrà presentato anche il libro I segreti della Fortezza Augusta.

“Avevamo annunciato questa conferenza già a marzo – spiega il presidente de L’Augusta, Iacopo Di Bugno – dopo le polemiche in occasione dell’anniversario della nascita di Castracani. Si tratta di un gigante della storia non solo di Lucca, ma italiana ed europea, sul quale si sente l’esigenza di parlare, spiegare, capire. Grazie alla presenza di un discendente della famiglia Antelminelli di Fano, attualizzeremo Castracani, rendendolo ancora più vivo agli occhi del pubblico”.

I relatori Alessandro Bedini, saggista e giornalista, ha insegnato come docente a contratto Storia delle civiltà mediterranee in epoca medievale; Castruccio Castracane degli Antelminelli, discendente della famiglia Antelminelli e proprietario della dimostra storica dei Castracane a Fano; Umberto Sereni, saggista, già docente universitario di storia contemporanea; Francesco Tricomi, laureato in storia medievale, archivista e docente di materie letterarie.