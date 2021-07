A Lucca le selezioni e la finale regionale di ‘A voice for Europe’

Domenica 8 agosto a Lucca alla Lym Academy in via Orzali 377, dalle 16, si terranno le selezioni e la finale regionale di A voice for Europe/Una Voce per l’Europa: Italia edizione 2021, prestigioso concorso canoro internazionale giunto alla sua 53esima edizione.

L’ingresso all’evento organizzato da Lym Academy e dalla responsabile regionale del festival Antonella Pera, si svolgerà nel rispetto delle disposizioni ministeriali anti-covid e attualmente non è consentita la partecipazione del pubblico nell’area delle esibizioni, il concorso sarà pertanto a porte chiuse alla presenza dei soli concorrenti.

I partecipanti, suddivisi nelle due categorie (brani in lingua italiana e in lingua straniera), si contenderanno l’accesso alle finali nazionali nei giorni 1, 2 e 3 settembre a Riccione

Sarà una giuria qualificata di addetti ai lavori del settore musicale a valutare le esibizioni. La giuria sarà composta dai maestri Vijay Pierallini, diplomato in violino al conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, titolare della scuola di musical Lym di Lucca; Loreta Siderman collaboratrice per oltre 20 anni della Società del contrabbasso di Lucca, fondatrice dell’associazione Il Mondo dei Bambini, presidente della Lym Academy; Simone Rossi cantante pop-lirico vocal coach; Marcello Marchetti Del Rio, musicista compositore, produttore di giovani artisti emergenti nel panorama indie rock italiano. Sarà inoltre presente il maestro Roberto Ammanniti in rappresentaza della Noveeventi.

Per informazioni ed iscrizioni: Antonella Pera 334.3308960.

Tutte le informazioni sul Festival sono sul sito ufficiale https://www.voceeuropa.it.