Alla Società dei terzieri massetani il 54esimo Torneo nazionale della balestra

Ieri a Lucca si è disputato il 54esimo Torneo nazionale della balestra.

Nella gara a squadre è risultata vincitrice la Società dei terzieri massetani, mentre per la gara singola è risultata la seguente classifica.

Primo et meliore Gianni Gori, re della Balestra 2021, della Società dei terzieri bassetani; secondo classificato Raffaello Valentino, della Federazione balestrieri sanmarinesi; terzo classificato Alberto Stanghellini, della Società dei terzieri massetani.

“Complimenti ai vincitori – è il commento della Compagnia dei Balestrieri di Lucca – Grazie a tutti i partecipanti che si sono prodigati per la buona riuscita della manifestazione, e grazie agli amici massetani e sanmarinesi per l’ottima disfida e l’amicizia che ci unisce da anni”.

L’appuntamento ora è per il 12 luglio per il Palio di San Paolino, sempre in piazzale Arrigoni.