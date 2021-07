Torna nei sotterranei del baluardo San Regolo ‘Il canto degli alberi’

Torna all’orto botanico il Canto degli alberi, manifestazione, erede naturale di quell’Estate Musicale Lucchese che in passato ebbe modo di ospitare tanti illustri musicisti.

Quest’anno, come negli ultimi sei anni, la manifestazione è realizzata e organizzata da Flam, Federazione Lucchese delle associazioni musicali, in collaborazione col Comune di Lucca (Vivi Lucca) e col sostegno dello stesso nonché della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca attraverso il progetto del Settecento musicale.

I concerti quest’anno avranno luogo nei sotterranei del baluardo di San Regolo, che garantisce senz’altro un po’ più di fresco rispetto alla suggestiva serra utilizzata nell’ultimo decennio. Parteciperanno artisti di fama internazionale, tra cui si segnala il ritorno della giovanissima pianista Gaia Federica Caporiccio (22 luglio).

Il primo appuntamento è previsto per venerdi (9 luglio) alle 21,15 con alcuni solisti dell’orchestra Luigi Boccherini (Solisti Olb), vale a dire Luca Celoni (violino), Demetrio Comuzzi (Viola), Paolo Ognissanti (violoncello); tutti musicisti che non hanno bisogno di presentazioni. Il titolo di questo primo appuntamento che rientra nel progetto de Il Settecento musicale a Lucca è Mozart e dintorni ed il programma prevede infatti il celebre Divertimento in Mib magg KV563 di Mozart, assieme al Trio n°1 in Fa magg. op14 G95 di Luigi Boccherini e al Movimento in si bem. magg. D 471 di Franz Schubert.

Flam ringrazia il Comune di Lucca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca quali sostenitori del progetto.

Prenotazioni: piattaforma Summae, https://cultura.comune.lucca.it oppure biglietteria@ortobotanicodilucca.it e o583.950596.