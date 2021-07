Al teatro del Giglio il quarto appuntamento del Puccini Chamber Opera Festival

Tutto pronto per il quarto appuntamento del Puccini Chamber Opera Festival. Mercoledì (7 luglio) alle 21 si terrà al teatro del Giglio il concerto organizzato dall’associazione Cluster in collaborazione col teatro del Giglio e il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Si tratta dell’evento programmato inizialmente lo scorso 19 giugno nel teatro di San Girolamo e annullato a causa del prolungarsi dei lavori di ristrutturazione dell’immobile. Questo contrattempo porterà la Cluster a entrare per la prima volta nel Teatro del Giglio proponendo ben due opere da camera in prima assoluta, frutto del corso internazionale di opera lirica che da cinque anni la Cluster organizza a luglio. Ultimamente nelle aule del complesso di San Micheletto vengono perfezionati ogni anno, con lezioni tenuti da compositori, direttori d’orchestra, registi, scenografi, librettisti di fama internazionale, progetti lirici prevenienti da compositori sparsi in ogni parte del globo che vedono mettere in scena il frutto del loro lavoro l’anno dopo in questo festival di opere del presente.

I compositori che beneficeranno mercoledì sera del palco del teatro del Giglio sono Antonio Ferdinando Di Stefano e Andrea Ottani. Il primo metterà in scena The Fake’s Digress autentica dissertazione sul falso e viceversa per soprano, clarinetto, pianoforte e live electronics. Libretto di Gabriele Micheli. Il secondo presenterà l’opera dal titolo Melpomene, allegoria lirica per soprano, clarinetto basso, violoncello ed elettronica. Libretto dello stesso Ottani e di Federico Ricci. Nutrito il numero dei solisti dello spettacolo che beneficerà della regia di Girolamo Deraco, direttore artistico del festival: Maria Elena Romanazzi soprano, Valentina Sechi danzatrice, Emanuele Gaggini clarinetti, Francesca Gaddi violoncello, Giovanni Vitali pianoforte, Alberto Gatti sound designer, Antonella Romanazzi costumi, Roberto Cavalli accessori, Oscar Contreras dipinti.

Il costo del biglietto è di 8 euro, 5 il ridotto.