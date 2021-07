Incontri cinematografici nel giardino di Villa Agnese

L’associazione culturale Polyedric Visions e il bed and breakfast Villa Agnese di Lucca organizzano nel mese di Luglio (8-14-21-28) e settembre (in definizione) una serie d’incontri cinematografici, all’interno di una bellissima cornice architettonica.

Nasce a questo proposito CineGiardino, dove si darà spazio alla divulgazione della settima arte attraverso la proiezione di film selezionati. All’interno del giardino di Villa Agnese sarà organizzato il cinema all’aperto, riservato ad un piccolo gruppo di spettatori (36 in totale), al fine di garantire esclusività e intimità agli ospiti. Sono previste quattro proiezioni al mese: a luglio saranno presenti film dal fascino del bianco e nero, a Settembre invece le pellicole racconteranno le storie delle anti-eroine.

In ogni serata, l’associazione culturale Polyedric Visions presenterà alcuni dei cortometraggi sviluppati in questi anni e racconterà alcuni aneddoti dei film in programma.

L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Lucca. Garantendo le norme anti covid vigenti, si consiglia la prenotazione contattando direttamente la struttura di “Villa Agnese” Viale Agostino Marti, 177, 55100 Lucca:

al numero +39-329-9624794 o scrivendo direttamente all’email info@villaagnesesuites.it e invitiamo a seguire le pagine Facebook e Instagram di villaagnesesuiteslucca e polyedric_visions, per conoscere in anteprima, tutte le novità sull’evento in corso.