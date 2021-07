Prenderanno il via giovedì (8 luglio) gli incontri online con gli esperti del settore nell’attesa di settembre, quando, dal 3 al 5, tornerà la mostra mercato del giardinaggio.

Si chiama Orizzonte Murabilia il ciclo di webinair gratuiti, che ogni giovedì sera dall’8 luglio al 26 agosto, coinvolgerà una decina di esperti fra paesaggisti, vivaisti, garden designer, giardinieri, chef, ricercatori e ingegneri, tutti pronti a svelare i propri segreti nella gestione di orto, frutteto e giardino. Gli argomenti infatti spazieranno dalla progettazione, alla comunicazione, alla gestione degli animali fino alle nuove frontiere del giardinaggio. Gli incontri, ad accesso gratuito, inizieranno alle 21, e si potranno seguire interagendo con i relatori, su prenotazione online dal sito murabilia.com o dalla pagina facebook.

Si parte 8 luglio, con un breve saluto di Emanuela Vietina, direttore di Lucca Crea per passare la parola poi alla paesaggista Silvia Ghirelli, che parlerà del Giardino che ti cambia il passo, ovvero, come l’incontro con un giardino cambia il tuo modo di vedere, pensare e realizzare il giardino. Il 15 luglio il vivaista e creatore di giardini Mario Mariani parlerà Dall’orto alle stelle, come fare dell’orto un giardino senza tradirne la vocazione produttiva; il 22 luglio, la garden designer Elisabetta Pozzetti, in Leggere un giardino alla ricerca di quello che il progetto ci suggerisce.

Il 29 luglio interverrà il maestro giardiniere Carlo Pagani, in Dall’orto e dal frutteto del nonno ai giorni nostri: l’evoluzione generazionale e varietale nell’orto e nel frutteto. Il 5 agosto, appuntamento con Elena Zanni, presidente dell’associazione l’Aia Antica, chef e rodologa appassionata, in Tra rose e galline, spiegherà come far convivere felicemente animali di bassa corte e giardino. Il 12 agosto, Alberto Grossi, plantsman, consigliere Aio, coltivatore di orchidee da 30 anni aiuterà a capire queste piante in Orchidee: un mondo… il loro mondo . Il 19 agosto, l’ingegnere, plantsman e garden designer Maurizio Usai, in Tavolozze vegetali: tra esigenze funzionali e finalità espressive, e a chiudere il ciclo il 26 agosto, Luca Braglia, ricercatore all’Istituto di biologia e biotecnologia agraria di Milano e organizzatore di Borgoplantarum, svelerà i alcuni segreti con La lenticchia d’acqua nuove frontiere ed opportunità: tra scienza di base ed applicata.