Storie e curiosità del territorio, Lucca in diretta dal duomo su Radio Toscana

Ci saranno anche il sindaco Alessandro Tambellini e il vescovo Paolo Giulietti in diretta su Radio Toscana. Domani (7 luglio) il giornalista Giovanni Ciappelli durante il programma Toscana e Toscani dalle 11 alle 13 farà infatti scoprire con i suoi ospiti le curiosità e le bellezze di Lucca, in collegamento da uno dei luoghi più suggestivi: la cattedrale di San Martino.

Tra gli ospiti il sindaco che farà il punto sulle prospettive per la città per l’estate 2021 ma anche anche il vescovo Paolo Giulietti e Francesco Niccoli, guida e consulente scientifico per la cattedrale, che parleranno di storie poco note legate al passato e al presente della città e del territorio. Ma non mancheranno neanche i prodotti tipi con il ristoratore Matteo Crudeli della trattoria Canuleia che parlerà dei piatti tradizionali e darà anche qualche ricetta tipica del territorio.

Per ascoltare Radio Toscana la frequenza a Lucca è 88.0, digitale terrestre 730, www.radiotoscana.it, app Radio Toscana.