Due giorni di eventi all’auditorium Boccherini. Prosegue così la maratona estiva di Lucca Classica che sbarca anche a Radio3 Suite per parlare del Festival sabato alle 19,40 circa.

Venerdì (9 luglio) doppio appuntamento per bambini e ragazzi: alle 18 e alle 21,15, Alessio Puccio leggerà e racconterà la Divina Commedia e la straordinaria vita di Dante Alighieri. Sul palco dell’auditorium il doppiatore italiano del celebre mago Harry Potter sarà accompagnato dalla musica di Bach, Smetana, Williams e Prokofiev interpretata dal Quintetto Lucensis. L’iniziativa fa parte di Dante 700, organizzato a livello nazionale per celebrare i 700 anni dalla morte del sommo poeta. Il costo del biglietto è di 5 euro.

Sabato (10 luglio) sempre all’auditorium di piazza del Suffragio, alle 17, 30 il concerto organizzato da Lucca Classica in collaborazione con la stagione Open dell’istituto superiore di studi musicali Boccherini, che vedrà protagonista una formazione arrivata da lontano, il Quintetto di fiati dell’Orchestra del nord olanda. In programma musiche di Villalobos, Janacek, Barber e Ligeti. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria qui.

La giornata si concluderà con uno dei Dialoghi proposti per la prima volta quest’anno dal festival, momenti di approfondimento che vedono protagonisti personaggi del mondo musicale ma non solo. Alle 21,15 il pubblico avrà la possibilità di approfondire la conoscenza di una straordinaria interprete, Laura Marzadori, primo violino del teatro alla Scala, che dialogherà con Massimo Marsili e presenterà L’altra metà delle note, il suo romanzo d’esordio. Non mancherà la musica, con Marzadori impegnata in duo con il violista Eugenio Silvestri nell’esecuzione di pagine di Mozart e Handel. Il costo del biglietto è di 5 euro. Il programma completo della manifestazione è su luccaclassica.it.