Lucca Jazz Donna, al via al Real Collegio la 17esima edizione

Nel chiostro di Santa Caterina del Real Collegio di Lucca domani (8 luglio) torna lo storico festival Lucca Jazz Donna, con la sua 17esima edizione.

Il festival è organizzato dal Circolo Lucca Jazz insieme al Comune di Lucca, al Comune di Capannori, alla Provincia di Lucca, e con il sostegno della Regione Toscana, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

I primi concerti a calcare il suggestivo palco del chiostro di Santa Caterina, saranno quelli di Alice Innocenti in formazione di cinque elementi e il duo formato da Stefania Tallini & Franco Piana. Queste le artiste che inaugureranno la rassegna l’8 luglio. La serata ha inizio alle 21 e sarà presentata da Michela Panigada.

Apre la serata jazz l’Alice Innocenti Quintet. Il quintetto, formato da Alice Innocenti alla voce, Mattia Mazzola al sax contralto, Marco Cattani alla chitarra, Mirco Capecchi al contrabbasso e Michele Vannucci alla batteria, eseguirà alcuni tra i brani più celebri del pianista e compositore Horace Silver, fondatore – insieme ad Art Blakey – dei Jazz Messengers e membro chiave dell’hard bop. Alcuni brani, arrangiati da Alice Innocenti, verranno presentati ed eseguiti con testi ideati dalla cantante stessa.

La serata prosegue con il set del duo Stefania Tallini & Franco Piana. Un incontro speciale, questo, che unisce due forti e diverse personalità artistiche, che insieme trovano un punto di fusione attraverso un repertorio che si muove dai brani originali del flicornista e della pianista, a reinterpretazioni di standard jazz, di canzoni italiane e della musica brasiliana. Un progetto molto originale che prevede momenti di grande scambio anche con l’utilizzo di elementi inediti, per musicisti come loro: Franco Piana che si esibisce in portentosi scat vocali, o utilizzando il flicorno come una percussione; e Stefania Tallini che mette in campo anche la sua voce nell’esecuzione di alcuni brani. Complicità, intesa, interplay continui, dalla prima all’ultima nota per questo interessantissimo progetto.

Alla fine della serata sarà donata alle artiste del festival una targa che attesta la loro partecipazione al Lucca Jazz Donna; targa densa di significato, perchè attesta il sostegno alle associazioni più impegnate nella tutela della salute e della socialità sul territorio lucchese, in occasione di questa serata la targa sarà sponsorizzata da Centro antiviolenza Luna.

L’ingresso alla serata è gratuito fino ad esaurimento posti (150 posti a sedere). Per prenotazioni e info si può scrivere alla mail: prenotazioniluccajazz@gmail.com preferibilmente entro tre giorni prima dell’evento.