“Rose tè, patrimonio di domani”, la presentazione alla casermetta San Regolo

Sabato (10 lugli0) alle 17,30 alla casermetta San Regolo, sopra l’orto botanico di Lucca, si svolgerà la presentazione del libro Rose tè, patrimonio di domani. Interviene l’autrice Nicoletta Campanella, introduce e modera Consuelo Messeri, presidente di Adipa.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. È necessario prenotare la partecipazione a ciascun incontro telefonando o inviando un messaggio al numero 327.1444420.

In ingresso sarà richiesta l’autocertificazione già compilata e firmata dal partecipante, presente sul sito www.ortobotanicodilucca.it oppure compilabile sul posto prima dell’inizio. I partecipanti dovranno indossare la mascherina, rispettare le distanze interpersonali e tutte le indicazioni in ingresso.

Associazione per la diffusione di piante fra amatori – conta oggi circa 700 soci in tutta Italia suddivisi in dieci sezioni regionali o territoriali (Campania, Emilia Romagna, Firenze, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lunigiana, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto). Le principali attività dell’associazione si concentrano sulla raccolta, catalogazione e distribuzione annuale fra i soci dei semi attraverso la stampa di un ricchissimo Index seminum con centinaia di specie ornamentali, alimentari, rare o comunque di interesse orticolo. Oltre alla redazione di un notiziario, Adipa organizza mostre scambio stagionali di piante, conferenze, corsi, viaggi ed escursioni a tema botanico. Per informazioni www.adipa.it.