‘Balletti, contrappunti ed animali’, in concerto la Filarmonica Puccini di Montecarlo

La società Filarmonica Giacomo Puccini di Montecarlo, in collaborazione con il comune di Montecarlo invita a non perdere un’occasione unica per apprezzare la musica corale rinascimentale del Coro della Normale di Pisa accompagnato dagli strumentisti della Filarmonica Giacomo Puccini di Montecarlo sotto la direzione del maestro Gabriele Micheli.

Si esibiranno domenica (11 luglio) nel chiostro del monastero delle Clarisse di Montecarlo (ex Istituto Pellegrini-Carmignani in via Roma con la musiuca corale rinascimentale 3) con il concerto Balletti, contrappunti ed animali.

Il concerto inizierà alle 19 e terminerà alle 20 per dar modo agli appassionati di seguire anche la finale dell’Italia agli europei di calcio.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti contingentati in ottemperanza alle vigenti normative anti Covid-19.