Teatro e concerti fra corti, piazzette e parchi: torna a Capannori ‘Tempi moderni’

Torna dal 14 luglio all’1 agosto la rassegna di Aldes Tempi Moderni – La commedia rivista giunta alla seconda edizione. Si tratta di una rassegna di teatro, musica danza, per adulti e bambini di qualsiasi età, colore, religione o classe sociale, dall’impronta comica ma che stimola riflessioni ispirandosi a Chaplin, omaggiato dal titolo, ma anche a Petrolini e a tutta la grande tradizione dello spettacolo popolare italiano.

Un varietà abbastanza audace da chiamare a raccolta nello stesso calendario Dante e le inevitabili quanto dissacrabili commemorazioni del caso, Campanile, la musica araba, quella africana, la cultura libanese e quella italiana, Guareschi e Valentin, un’Ape (il veicolo) cantastorie e una discoteca rivisitata dalla danza contemporanea.

Nata lo scorso anno dall’emergenza sanitaria si è subito trasformata in un progetto identitario che in sedici corti, piazzette e parchi del territorio capannorese, nell’arco di tre settimane prevede tre spettacoli in debutto nazionale, sei concerti e teatro per le famiglie, per un totale di quarantacinque aperture di sipario. Serate di festa intorno al teatro e alla musica, come strumenti di aggregazione e crescita sociale. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito ma gli organizzatori invitano il pubblico a contraccambiare generosamente con beni di prima necessità da immettere nel circuito della solidarietà sociale perché il teatro può anche essere modello di inclusione e di un circolo economico virtuoso.

La rassegna è stata presentata questa mattina (9 luglio) in piazza Aldo Moro dall’assessore alla cultura Francesco Cecchetti, Roberto Castello direttore Artistico di Aldes presente insieme a Francesca Stefani, e Mariacristina Bertacca di If Prana.

Il programma nel dettaglio

Inaugura mercoledì (14 luglio) alle 19,30, con Il Mondo Nuovo, una minirassegna nella rassegna, al Parco del Centro Culturale del Compitese, a Sant’Andrea di Compito. Si tratta di una sezione di introduzione, “antipasto” che fa perdere calorie invece che guadagnarle essendo a base di danza e musica, omaggio all’omonimo libro distopico di Aldous Huxley (del 1932) e come il libro allude con ironia a tutte le società che mirano ad una felicità sterile e artefatta. Il programma prevede per tre sere (14, 21 e 28 luglio) il Dance Club e un concerto ogni volta diverso. Due coreografe, Susannah Iheme e Giselda Ranieri incontrano i partecipanti in sessioni di danza libera su musiche ballabili. Proposta ideale per chi rimpiange il ballo in compagnia ma non sopporta più le discoteche anni Ottanta (o non ne trova più una degna di quella memoria). A seguire tre concerti: il 14 luglio, vanno in scena Ziad Trabelsi (membro dell’Orchestra di Piazza Vittorio) & Carthage Mosaik che introdurranno il pubblico alle sonorità arabe disseminate in tutta la musica mediterranea. Con lui sul palco ci saranno Simone Pulvano, alle percussioni, Gianluca Casadei alla Fisarmonica, Rino Amato al clarinetto. Il 21 luglio protagonisti della serata saranno Jabel Kanute, griot del Gambia (kora e voce) e Marco Zanotti (batteria e mbira). Presenteranno Freedom of Movement, album che è un inno alla libertà di movimento, un tema inizialmente associato al fenomeno delle migrazioni umane ma divenuto attuale per l’incontenibile voglia di ballare che si può scatenare dopo mesi di segregazione forzata. Il 28 luglio sarà la volta del Note Noire Quartet, quartetto jazz contemporaneo attivo dal 2011 e composto da Ruben Chaviano (violino), Roberto Beneventi (fisarmonica), Tommaso Papini (chitarra), Mirco Capecchi (contrabbasso), che presenterà le proprie composizioni originali fatte di linguaggi moderni, influenze balcaniche e strumenti della tradizione europea.

Giovedì 15 luglio (e poi in replica il 16, 22, 23, 29 e 30 luglio in vari luoghi di Capannori (calendario disponibile su www.aldesweb.org) si entra nel vivo del progetto con il debutto nazionale di tre spettacoli di teatro, danza e musica dal vivo, scritti e realizzati appositamente per l’occasione: alle 21 nell’Aia Saponati (Matraia) andrà in scena Le seppie e la Pasionaria, testi di Achille Campanile, Giovanni Guareschi e Karl Valentin, interpretazione di Davide Arena, musica da vivo di Stefano Giannotti, danza di Alessandra Moretti e Mariano Nieddu. Pot pourri di brevi testi comici novecenteschi, interventi di comicità gestuale e suite in stile libero, fatte di reminiscenze cinematografiche, musica popolare, divertissement, teatrino-cabaret, il tutto arrangiato ed eseguito su di una piccola orchestra portatile composta da fisarmonica, banjo, ukulele, armoniche e fischietti vari, pianoforte-giocattolo, oggetti sonori e percussioni.

A Palazzo Pera (Capannori centro) verrà presentato L’Ombelico del Mondo, con i testi originali di Chrystèle Khodr, l’interpretazione di Caterina Simonelli, la musica dal vivo di Paolo Pee Wee Durante, la danza di Martina Auddino. È un poetico e brillante mini spettacolo che tratta di quanto profonde siano le radici che uniscono le culture dei popoli che si affacciano sulle sponde del mediterraneo. In scena musica e danza liberamente ispirate alle tradizioni del sud Italia e del Medio Oriente accompagnano le parole del testo originale di Chrystele Khodr, giovane drammaturga e attrice araba residente a Beirut.

A Cortaccia (Baia di Cantignano), è in programma Un dante corretto bravo grazie, di e con Andrea Cosentino, con la musica di Matteo Sodini e la danza di Enrica Bravini: mini varietà, conferenza spettacolo vagamente dadaista, irriverente e stralunata tratta della dannazione delle ricorrenze (nella fattispecie di quella dell’anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante). Si parte dalla nascita del volgare e da una parafrasi assai poco accademica dell’incipit dell’Inferno per parlare della volgarità che permea una parte importante della cultura italiana. Tre piccoli varietà, la cui regia è di Roberto Castello e i cui costumi sono di Desirée Costanzo, spettacoli dal carattere immediato, pensati per un pubblico di tutte le età e culture (a Capannori sono presenti comunità africane, rumene e albanesi), per cui non è previsto un biglietto di ingresso ma la donazione di beni di prima necessità (in particolare alimentari e prodotti per l’igiene, che verranno raccolti dalla Caritas di Lucca), per affermare la possibilità del teatro di creare circoli virtuosi anche dal punto di vista economico. Un progetto di teatro low cost, economicamente sostenibile, ma di qualità che, con Un Dante corretto bravo grazie guarda al presente, con Le seppie e la Pasionaria guarda al passato e con L’Ombelico del Mondo guarda invece fuori dall’Europa… Al centro del ragionamento di questa proposta c’è la riaffermazione di un teatro inteso come festa, come incontro gioioso per una comunità e in questo momento storico, anche chance di riavvicinamento liberatorio dopo tanti mesi di lontananza anche fisica dagli altri.

Il 15, 23 e 30 luglio a seguire i mini varietà nelle corti, la festa proseguirà con tre concerti: Linda Palazzolo & Pee Wee Durante, duo pianoforte e voce, si esibiscono in una serie di pezzi di matrice Soul/Rhythm&Blues, intervallati da rivisitazioni a cappella di brani della tradizione Blues. Matteo Sodini, batteria e Renzo Cristiano Telloli al sax alto in New Orleans second line, la joie de vivre. La Second Line è una tradizione di New Orleans che prende il nome dalla Seconda Linea, quella composta dalle persone che seguono le street band di ottoni (la Prima Linea) per godersi la musica e ballare in comunità. Stefano Giannotti, voce, chitarra e banjo, e Igor Vazzaz voce e chitarra, propongono un colorito e divertente repertorio di canzoni ballabili popolari e di tradizione.

Il programma di Tempi Moderni si completa, in collaborazione con If Prana, con L’Ape teatrale: il 18, 25 luglio e l’1 agosto, Marco Brinzi e Caterina Simonelli nei panni del Dottor Balanzone e di Arlecchino porteranno, con la loro Ape (quella a tre ruote) in giro per il comune di Capannori la loro reinterpretazione della commedia dell’arte per momenti di spettacolo rivolti a bambini e famiglie.

Scarica qui il calendario completo delle iniziative