I silent books protagonisti al festival dei libri illustrati

Da venerdì 27 a domenica (29 agosto) prossimi si terrà a Lucca la seconda edizione di Immagina, Festival delle storie illustrate, organizzato da Immagina odv, con il patrocinio e il contributo del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, e in collaborazione con la Biblioteca Civica Agorà.

Il Festival, nato con l’obiettivo di promuovere i libri illustrati, sta portando la nostra città a diventare un nuovo centro nazionale sul tema. Questa tipologia di libro viene comunemente associata all’infanzia, ma il settore dell’editoria illustrata è uno dei pochi in crescita a livello mondiale, indice di un aumento della sensibilità anche tra gli adulti. L’evento, che alla sua prima edizione ha visto il passaggio di oltre 5000 visitatori, si rivolge quindi ad un vasto pubblico: famiglie, bambini, insegnanti, illustratori e tutti coloro che ancora non conoscono questo mondo.

Il tema di questa edizione del Festival è ‘il silenzio’, affrontato attraverso la promozione di una bibliografia dedicata ai ‘silent books’. I silent books riescono a promuovere la cultura della narrativa illustrata, e l’educazione alla lettura attraverso le sole immagini. Sono libri estremamente inclusivi perché possono essere accessibili a un pubblico molto ampio coinvolgendo anche soggetti con limitazioni sensoriali, fisiche e visive e persone incapaci di comprendere la nostra lingua. Le sole immagini possono essere veicoli di importanti messaggi, affrontati in un modo poetico e di facile lettura.

Il principale sito espositivo del Festival è la Chiesa di San Cristoforo, in via Fillungo, dove prenderanno vita quattro mostre: la mostra Immagina il silenzio, uno spazio immersivo dove poter scoprire un’accurata selezione di libri illustrati a tema; due mostre per celebrare due importanti case editrici internazionali e le loro bibliografie di silent books: Carthusia (Italia) e Pato Logico (Portogallo); e una mostra d’arte di uno dei più grandi maestri dell’illustrazione e grafica italiana: Guido Scarabottolo.

Il Festival si estende anche all’interno della Biblioteca Civica Agorà, partner dell’iniziativa, dove si realizzeranno corsi di formazioni sul libro illustrato, presentazioni di libri e attività artistiche per adulti.

Uno degli ospiti in calendario è Riccardo Falcinelli, teorico del design italiano e autore del successo editoriale Cromorama (Einaudi), che presenterà il suo ultimo libro Figure. Come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram (Einaudi).

Immagina si propone di realizzare un evento quanto più sostenibile possibile. Per questo tutto il materiale espositivo sarà realizzato in cartone, grazie a due importanti collaborazioni attivate sul territorio lucchese: quella con DS Smith e Comieco.