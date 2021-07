Ivana Spagna prima star della Versiliana ad aprire lo show Thomas di ‘Amici’

Ivana Spagna sarà la star del primo appuntamento dell’edizione 2021 di Musica e parole, il talk show con musica ideato e prodotto da Franca Dini, che andrà in scena nell’ambito del 42esimo Festival La Versiliana domenica (11 luglio) alle 21.30. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

La novità della rassegna Musica e parole, ospitata anche quest’anno all’interno del Festival La Versiliana, porta con sé un soffio di gioventù. I big che daranno vita alle tre serate (dopo Spagna sono attesi Rita Pavone il 6 agosto e Memo Remigi il 29 agosto), saranno infatti affiancati da giovani cantanti segnalati dai talent show come Amici e X Factor. La serata di domenica sarà introdotta da Thomas, interprete ventunenne da Bassano Del Grappa.

Ivana Spagna, cantante e autrice, è una autentica icona della musica pop. La critica divide la sua lunga carriera in due fasi: la prima – siamo negli anni ’80 – la vede protagonista della disco dance internazionale con brani come Easy Lady, Call me e Dance Dance Dance. Sono canzoni che scalano le classifiche mondiali e dominano i mercati.

La seconda fase si apre nel 1994, quando Elton John sceglie Ivana Spagna come voce italiana della sua Circle of Life (Il cerchio della vita), colonna sonora del film Disney Il re leone.

Nel corso degli anni la cantante veronese ha partecipato a sette edizioni del Festival di Sanremo. Memorabile il successo del brano sanremese Gente come noi, del 1995: si classifica al terzo posto ma si afferma come campione assoluto delle vendite. Da segnalare, nel 2008, anche il duetto con Loredana Bertè sul palco di Sanremo. L’esecuzione del brano Musica e parole attira l’attenzione del pubblico e della critica. Negli anni successivi la carriera di Spagna prosegue con successo e la vede impegnata anche come scrittrice: firma infatti una fiaba per bambini e due libri di taglio autobiografico, Quasi una confessione (2010) e Sarà capitato anche a te (2017).

L’apertura della serata, condotta dal competente e informatissimo Dario Salvatori, sarà affidata a Thomas, all’anagrafe Thomas Bocchimpani. E’ un cantante della cosiddetta ‘generazione Z’ che si è messo in evidenza partecipando all’edizione 2017 di Amici, il talent show di Maria De Filippi. Pur non arrivando alla finale, il giovanissimo interprete ha ottenuto un contratto discografico e subito dopo la conclusione del programma ha pubblicato l’extended play Oggi più che mai, che ha raggiunto la seconda posizione in classifica, conquistando il disco d’oro in due sole settimane. Tra le sue ultime incisioni, Ne80, Contro verso e Imperfetto.

Il giovane cantante ha dimostrato un notevole talento. Oltre che interprete vocale, è anche polistrumentista e ballerino. Un’occasione ghiotta per ammirarlo dal vivo nella bella cornice della Versiliana.

