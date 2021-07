Luccasenzabarriere, c’è ancora tempo per prenotare i biglietti per lo spettacolo dedicato a De André

C’è ancora tempo per prenotare i biglietti per lo spettacolo dedicato a Fabrizio De André dal titolo La Cattiva Strada – C’è amore un po’ per tutti e tutti quanti hanno un amore, organizzato dall’associazione Luccasenzabarriere. L’appuntamento è martedì (13 luglio), alle 21,15, nel chiostro di Santa Caterina del Real Collegio. Qui il gruppo La Cattiva Strada porterà in scena una serata tra musica e teatro ispirata alle note e alle parole del cantautore genovese.

Il biglietto di ingresso, platea unica non numerata, è di 10 euro e l’intero incasso sarà utilizzato per finanziare le attività dell’associazione Luccasenzabarriere. Per prenotazioni e informazioni: www.luccasenzabarriere.org; 338 8980749; luccasenzabarriere@gmail.com.