Baby Voice Music Festival, aperte le iscrizioni alle selezioni

Sono aperte le iscrizioni alle selezioni di Lucca e Viareggio per il concorso canoro nazionale Baby Voice – Music Festival, l’unico festival per bambini che offre la possibilità di esibirsi all’Ariston di Sanremo.

Il concorso organizzato dalla Noveeventi, giunto quest’anno alla sua ottava edizione, è nato con lo scopo di valorizzare e musicali dei concorrenti, quale stimolo verso la conoscenza professionale nella musica ed è dedicato ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

Il concorso è suddiviso in due categorie: baby dai 3 ai 9 anni e junior dai 10 ai 14 anni.

Uno dei finalisti accederà quale ospite non in gara, alle serate finali del festival Sanremo Rock – Sanremo Trend, che si terrà all’Ariston di Sanremo ed inoltre ai primi cinque classificati è offerta la possibilità di partecipare alla finalissima del Gran Galà dei Festival che si terrà in San Marino, al teatro Titano dal 14 al 16 ottobre.

Le semifinali e la finale si terranno sabato 5 settembre allo storico Castello di Pietrarubbia in provincia di Pesaro Urbino.

Il costo dell’iscrizione è di 36 euro. Selezionatrice regionale è Antonella Pera, in collaborazione con il maestro Simone Rossi, direttore della VocaLab di Viareggio. Per info ed uscrizioni 334.3308960.