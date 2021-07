Al bioagriturismo Alle Camelie il concerto jazz dei Basic Akustik Groove

Il bioagriturismo Alle Camelie di Pieve di Compito apre le porte al jazz per una serata all’insegna della musica e del buon cibo.

Venerdì (16 luglio) si esibiranno infatti i Basic Akustik Groove proponendo un repertorio di brani originali che strizzano l’occhio al funk con rivisitazioni di standard jazz. La formazione, composta da Gabriele Orsi (chitarra), Pierpaolo Salvagio (basso elettrico) e Francesco Di Lenge (percussioni), è molto nota sulla scena musicale milanese e non solo.

Per l’occasione la cuoca del bioagriturismo, Elena Pardini, preparerà torta salata con verdure dell’orto, tortino di farro con salsa di pomodoro canestrino di Lucca, spezzatino di maiale in bianco con olive indolcite e contorno di stagione, semifreddo con confettura di susine. Le materie prime utilizzate per le cene sono lavorate sul momento e provengono dall’agriturismo o da altre piccole aziende agricole locali. L’evento, che si svolgerà nel cortile panoramico davanti alla limonaia, si aprirà con una breve jam session e proseguirà con la cena e il concerto.

La serata ha un costo di 35 euro per gli adulti e 20 per i bambini sotto i 12 anni. La prenotazione è obbligatoria al numero 3935555740 o a info@allecamelie.it.