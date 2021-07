Tempi moderni al via con ‘Mondo nuovo’ al Centro culturale Compitese

Domani (14 luglio) alle 19,30 inaugura la seconda edizione di Tempi Moderni – La commedia rivista, con Il Mondo Nuovo, una rassegna nella rassegna al parco del Centro culturale del Compitese a Sant’Andrea di Compito. Il progetto è ideato da Roberto Castello in collaborazione con il Comune di Capannori e a cura di Aldes.

Il Mondo Nuovo è una rassegna di world music che per tre serate (14, 21 e 28 luglio) prevede un Dance club, aperitivo danzante, seguito da un concerto.

La serata inaugurale si aprirà alle 19,30 e a condurre questo primo appuntamento sarà Susannah Iheme, danzatrice e coreografa, che incontrerà il pubblico nell’insolito ruolo di dj e animatrice delle danze, introducendo sessioni di danza libera su musiche ballabili.

Dopo una pausa durante la quale ci si potrà rifocillare con cibi e bevande, alle 21,30, Ziad Trabelsi (dell’orchestra di Piazza Vittorio) e Carthage Mosaik in concerto, un progetto musicale di grande pregio, tanto da essere stato recentemente invitato alla Cappella Paolina del Quirinale per i concerti di Radio3 Rai. Con lui sul palco: Simone Pulvano, alle percussioni, Gianluca Casadei alla Fisarmonica, Rino Amato al clarinetto.

“Se più di 2mila anni fa Annibale avesse sconfitto i Romani, in Italia avremmo ascoltato e suonato musica diversa – dice Ziad Trabelsi – Le tracce arabe disseminate ovunque nella nostra musica, in particolare in quella di area mediterranea, ci ricordano la potenza del linguaggio musicale, la capacità di mescolarsi, diffondersi e trasformarsi spontaneamente senza coercizioni”.

Giovedì (15 luglio) alle 21 e venerdì (16 luglio), dalle 19 alle 21, per la rassegna i debutti dei tre mini varietà appositamente ideati e prodotti per le corti di Capannori: proposte leggere, agili, brillanti, alla portata di tutti ma anche stimolo alla riflessione: Le seppie e la Pasionaria (testi di Achille Campanile, Giovanni Guareschi e Karl Valentin, interpretazione Davide Arena, musica Stefano Giannotti, con interventi di Alessandra Moretti e Mariano Nieddu); L’ombelico del mondo (testo originale di Chrystèle Khodr, interpretazione Caterina Simonelli, musica Paolo Pee Wee Durante, coreografia e danza Martina Auddino); Un Dante corretto bravo grazie (testo originale e interpretazione Andrea Cosentino, musica Matteo Sodini, coreografia e danza Erica Bravini). La regia dei mini varietà è di Roberto Castello, i costumi di Desirée Costanzo, produzioni a cura di Aldes.

Giovedì (15 luglio), a seguire, i mini varietà nelle tre corti (Aia Saponati a Matraia, Palazzo Pera a Capannori centro e Cortaccia a Badia di Cantignano) ci saranno tre concerti: Stefano Giannotti, voce, chitarra e banjo e Igor Vazzaz voce e chitarra, propongono un colorito e divertente repertorio di canzoni ballabili popolari e di tradizione; Linda Palazzolo e Pee Wee Durante, duo pianoforte e voce, si esibiscono in una serie di pezzi di matrice Soul-Rhythm&Blues, intervallati da rivisitazioni a cappella di brani della tradizione Blues; Matteo Sodini, batteria e Renzo Cristiano Telloli al sax alto in New Orleans second line, la joie de vivre. La Second Line è una tradizione di New Orleans che prende il nome dalla Seconda Linea, quella composta dalle persone che seguono le street band di ottoni (la Prima Linea) per godersi la musica e ballare in comunità.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito ma gli organizzatori invitano il pubblico a contraccambiare generosamente con beni di prima necessità da immettere nel circuito della solidarietà sociale perché il teatro può anche essere modello di inclusione e di un circolo economico virtuoso. Non saranno accettate offerte in denaro.

Tempi Moderni – La commedia rivista è una rassegna nata da un’idea di Roberto Castello, curata da Aldes e realizzata con il sostegno di Ministero per i beni e le attività culturali, Regione Toscana, Sistema Regionale dello Spettacolo, Comune di Capannori, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con la collaborazione di Caritas – Diocesi di Lucca.