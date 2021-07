A Lucca arriva l’apeDante per celebrare i 700 anni dalla morte del sommo poeta

La biblioteca civica Agorà del Comune di Lucca ha ottenuto il contributo della Regione Toscana attraverso il bando per le Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Grazie a questo contributo il 18 settembre a Lucca arriverà l‘apeDante. Sulla scia dell’Ape teatrale, il format di teatro itinerante ideato dalla compagnia If Prana, questa volta il Dottor Balanzone (Marco Brinzi) e Arlecchino (Caterina Simonelli) le due figure della commedia dell’arte, dialogano ironicamente assieme sul rapporto tra la città di Lucca e Dante.

Le due maschere, con i luoghi adibiti alla cultura chiusi per più di un anno a causa della pandemia, hanno ‘dimenticato’ completamente chi fosse Dante, lo stilnovo e l’importanza dell’autore fiorentino nella cultura e nella lingua italiana. Sarà solo attraverso l’aiuto del pubblico che riusciranno assieme a riscoprire i passaggi più significativi della divina commedia e in special modo quelli legati alla città di Lucca. L’apeDante inizierà il suo volo passando per il Piaggione e il Bucaneve e concluderà il suo volo nel cortile della biblioteca Agorà.

Il progetto realizzato grazie al contributo della Regione Toscana, coinvolge un pubblico precedentemente informato tramite la pubblicizzazione dell’evento sui social degli enti collaboranti.