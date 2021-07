Tutto pronto per l’inizio del BargaJazz Festival: il primo concerto si svolgerà domenica (18 luglio) alle 21,30 a Capannori nello spazio all’aperto allestito per ospitare le manifestazioni estive del Comune.

BargaJazz presenta Hermetico, una propria produzione originale dedicata al compositore brasiliano Hermeto Pascoal. Il gruppo si avvale di un organico molto particolare con Federica Gennai alla voce, Andrea Ruggeri alle percussioni ed un quartetto di sax composto da Rossano Emili al sax baritono, Renzo Cristiano Telloli al sax alto, Moraldo Marcheschi al sax soprano e Alessandro Rizzardi al sax tenore.

Nelle sue composizioni Pascoal spesso usa la natura come base e ispirazione, e impiega strumenti non convenzionali come teiere, giocattoli e addirittura versi di animali. Soprannominato o bruxo (lo stregone) o anche o mago (il mago), il suo nome giunse all’attenzione del pubblico nel 1971 quando partecipò all’incisione del disco di Miles Davis Live/Evil, dove Pascoal suonava in numerosi brani. Davis dichiarò che Hermeto Pascoal era “uno dei più impressionanti musicisti al mondo”.

Sempre a Capannori il 7 di agosto sarà la volta del Nico Gori Swing 10tet, una formazione che si ispira all’Era dello swing capitanata dal virtuoso del clarinetto Nico Gori e la voce di Stefania Scarinzi. Il gruppo presenta il suo quarto disco: Swing Classics, che celebra i grandi classici del jazz principalmente degli anni ’30 e ’40, che racchiude una selezione di classici dello swing: si va dal travolgente Sing Sing Sing al carezzevole Fly Me To The Moon, dal porteriano Night And Day al gioioso On The Sunny Side Of The Street, dalla celeberrima My Baby Just Cares For Me alla romantica Moonlight Serenade, e dalla raffinata Our Delight a una The Way You Look Tonight al fulmicotone. Senza farsi mancare un inedito e alcune perle nascoste.

Per prenotarsi ai concerti di Capannori scrivere a capannori2021@legsrl.net indicando indicando titolo spettacolo, data, nome e cognome, numero di partecipanti.

Il 12 agosto il festival si sposterà a Barga dove sul piazzale del Fosso si esibirà il quartetto del trombettista Fabrizio Bosso con Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Nicola Angelucci, batteria. Dal 18 al 29 agosto gli spettacoli si terranno nella suggestiva cornice dei giardini di Villa Moorings a Barga. Tanti i nomi in cartellone a cominciare da Maurizio Giammarco a cui quest’anno è dedicato al concorso di composizione e arrangiamento per orchestra jazz che si terrà nelle serate del 21 e 22.

Il 18 di agosto la Reunion Big Band tributerà un omaggio ad un grande amico di Barga prematuramente scomparso, Marco Tamburini. Il 19 e 20 serate con doppio concerto: il 19 Alessio Bianchi Quartet aprirà al quartetto di Seamus Blake e Alessandro Lanzoni mentre nella serata del 20 il trio di Don Antonio introdurrà il concerto del trombettista Alex Sipiagin.

Il 25 e 26 agosto saranno le serate dedicate al BargaJazz Contest, il concorso per gruppi emergenti under 35 che ogni anno vede la partecipazione di gruppi provenienti da tutta Italia. Il 27 Bruno Tommaso presenterà il suo ultimo lavoro Dagli Appennini alle Madonie prodotto per Jazz In Toscana con la partecipazione di musicisti toscani doc sabato 28 agosto ancora un doppio concerto con Vittorio Alinari Special Trio e Manrico Seghi Hammond Trio featuring Guido di Leone.

Nel corso del festival previsti seminari ed incontri con Maurizio Giammarco, Francesco Martinelli e Bruno Tommaso che presenterà il suo libro La scuola che sognavo.

A chiusura del festival si terrà la giornata di Barga In Jazz domenica 29 agosto a partire dal pomeriggio nei giardini di Villa Gherardi dove si alterneranno i gruppi di giovani provenienti da SienaJazz University. La giornata sarà inaugurata alle 17 dalla Street Band che guiderà il pubblico tra le strade e le piazze del centro storico. Alle 18, come ogni anno, previsto anche un concerto al duomo di San Cristoforo in una cornice suggestiva e spirituale. La manifestazione si concluderà poi in serata con Enojazz Open Session, una grande jam con tutti i partecipanti all’evento.

Il programma completo è disponibile sul sito www.bargajazz.it. Per informazioni e prenotazioni: info@bargajazz.it – Prevendite su https://www.liveticket.it/bargajazz.