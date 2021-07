Grande successo per lo spettacolo La Cattiva Strada – C’è amore per tutti e tutti quanti hanno un amore, organizzato dall’associazione Luccasenzabarriere e dedicato a Fabrizio De André. Il chiostro di Santa Caterina del Real Collegio ha accolto oltre 100 persone, in una serata organizzata rispettando tutti i protocolli anti-Covid 19.

Lo spettacolo, il cui ricavato sarà utilizzato per finanziare le attività dell’associazione, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Lucca, della Provincia di Lucca e della Fondazione Fabrizio De André onlus e la collaborazione del Real Collegio.

Foto 2 di 2



L’associazione Luccasenzabarriere ringrazia tutti i sostenitori e le autorità presenti che hanno contribuito al successo della serata.