Dal jazz alla world music passando dalle avanguardie: l’Esperanto Trio arriva nella rocca di Trassilico per un concerto a ingresso libero domani (17 luglio) alle 18,30 nel calendario dello Iam, International Academy of Music Festival.

Un anno fa questo ensemble ha pubblicato il suo primo album, che porta lo stesso nome: Esperanto nasce da un’idea di Luca Falomi, giovane chitarrista eclettico, per proporre un programma etnojazz con Rodolo Cervetto alla batteria e Riccardo Barbera al contrabbasso. Esperanto live non è solo un concerto ma è un’esperienza globale di coinvolgimento ed interazione tra musicisti dalle composizioni originali all’improvvisazione. Una proposta originale che non mancherà di affascinare il pubblico.

Il calendario prosegue domenica (18 luglio) alle 21,30 alla ex pista di pattinaggio di Castelnuovo di Garfagnana, per lo Spazio Giovani, con Puccini jazz day: i migliori gruppi di musica di insieme del Conservatorio Giacomo Puccini di La Spezia si esibiranno in ensemble curati dai Maestri Fabbri, Gaddi e Menconi, per una serata alla scoperta dei vari stili che hanno caratterizzato la storia del Jazz. Ingresso libero.

L’International Academy of Music Festival è uno dei tre festival europei affiliati al celebre Summit Music Festival di New York, evento di riferimento internazionale nel quale musicisti classici e didatti tra i più prestigiosi d’America, d’Europa e non solo, è Il Festival rientra anche nella programmazione di Vivi Castelnuovo.

La diciannovesima edizione del Festival Iam è organizzata dalla Scuola civica di musica di Castelnuovo di Garfagnana, rientra nel progetto regionale La Toscana dei Festival, ha il sostegno dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, Gallicano, Pieve Fosciana, Villa Collemandina, Fosciandora e Borgo a Mozzano, della Regione Toscana, dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e di Impresa Costruzioni spa Guidi Gino e vede la collaborazione del conservatorio Puccini di La Spezia.

Prenotazione obbligatoria via whatsapp o telefono al numero 3884671502 e su https://www.townforyou.com, piattaforma nata per supportare e fare conoscere le realtà in crescita sul territorio. Il calendario prosegue fino al 25 luglio 2021.

Info: www.iamitalia.com, @FestivalIAM su Facebook e @international_academy_of_music su Instagram